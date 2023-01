Horoscop 5 ianuarie 2023, cu Neti Sandu. Nativii unei zodii află de venirea în familie a unui copil, mult dorit

Horoscop 5 ianuarie 2023, prezentat de Neti Sandu la Știrile ProTV. O zi frumoasă! Mai avem de întâmpinat cu urări de la mulţi ani nişte oameni dragi să ne încărcăm sufletul de bucurie ca să păşim cu dreptul în noul an.

Vibraţia zilei este 5 şi o s-avem curaj să spunem un adevăr şi ce simţim cu adevărat!.

Horoscop 5 ianuarie 2023 – CAPRICORN

O provocare! Ieşiţi la rampa cu ceva nou care să vă pună în valoare şi să daţi refresh total preocupărilor voastre şi să ieşiţi din zona de confort.

O să vă descoperiţi o nouă vocaţie - de buni oratori. Poate v-apucaţi de studii, să fie o upgradare în plan profesional.

O să aflaţi de ce a absentat cineva care vă promisese c-o să vină. Partea bună e că zice că se revanşează!

Horoscop 5 ianuarie 2023 – VĂRSĂTOR

Voi o să daţi dovadă de diplomaţie în perioada asta ca să vă puteţi înţelege cu colaboratorii, că aveţi proiecte care or să vă solicite din greu şi vreţi s-aveţi succes.

Vouă vă parvin nişte răspunsuri din străinătate, v-aşteaptă cineva acolo şi o să vedeţi când vă faceţi timp să vă duceţi.

Poate vă face cineva cadou o escapadă turistică la munte, într-o staţiune de agrement să vă distraţi în weekend.

Horoscop 5 ianuarie 2023 – PEŞTI

Vin bani de undeva şi poate aţi acceptat un parteneriat care să v-aducă beneficii, că aveţi cheltuieli mari în perioada asta şi aveţi nevoie de certitudine în sfera asta financiară.

Vi se propune un job şi, dacă nu sunteţi mulţumiţi la actualul serviciu, o să daţi curs ofertei altminteri, doar în regim de colaborare.

Poate vă pregătiţi de o mutare, dar aşteptaţi să treacă şi Sf Ion şi o să luaţi decizia finală.

Horoscop 5 ianuarie 2023 – BERBEC

Se poate să vă aşezaţi încă de pe acum la masa negocierilor că e o afacere la orizont şi nu vreţi să rataţi o asemenea ocazie şi poate picaţi la-nvoiala.

O să beneficiaţi de ajutorul unor oameni influenţi şi o să ştiţi cum să gestionaţi o afacere, că pare să fie la nivel înalt.

Şefii v-au rămas datori cu bani sau vreun privilegiu şi se pare că n-au uitat şi vin recompensele.

Horoscop 5 ianuarie 2023 – TAUR

Poate mai daţi o raită pe undeva să vă încărcaţi bateriile, să le faceţi o vizită şi celor pe care nu i-aţi văzut nici de Crăciun, nici de Revelion, poate, să vă ziceţi un ”la mulţi ani!”.

Se poate să constataţi că v-ajung banii pentru o plecare la sfârşit de săptămâna şi o s-aveţi parte de o porţie de relaxare.

Oţi fi amânat nişte investigaţii medicale şi poate sunaţi să vă faceţi o programare pentru săptămâna viitoare.

Horoscop 5 ianuarie 2023 – GEMENI

Or să vă mai intre nişte rămăşiţe de anul trecut, dacă nu e primul salariu pe anul ăsta, şi o să vă puteţi mişca dacă aveţi bani de buzunar.

Bine ar fi să perfectaţi comunicarea ca să vă înţelegeţi şi mai bine cu partenerul de cuplu şi-o să faceţi echipa - de succes.

Poate aflaţi cu ce ofertă vine spre voi cineva care va ademeneşte din toamnă cu o afacere - vedeţi ce vă iese.

Horoscop 5 ianuarie 2023 – RAC

Se poate să primiţi o nominalizare la o categorie în care excelaţi şi să luaţi un premiu, să căpătaţi o funcţie şi să căpătaţi alt statut, după atâta muncă.

Se poate să apară cineva şi să vă propună o colaborare şi, dacă aveţi un program mai relaxat, vă puteţi încumeta.

Se poate să vă bucuraţi de suportul partenerului de cuplu şi să fie cel mai frumos cadou pe care vi-l poate face.

Horoscop 5 ianuarie 2023 – LEU

Aţi putea călători mai mult şi vă puteţi gândi şi la un proiect care să vă propulseze în carieră, că vocaţia voastră de lider abia aşteaptă să iasă la iveală.

Sunt nişte oameni care v-au dus dorul şi poate faceţi cumva să vă-ntâlniţi, c-aveţi multe de povestit.

Sunt chestiuni de serviciu care au nevoie de mici retuşuri şi o să ieşiţi cu bine la liman, că sunteţi ingenioşi din fire.

Horoscop 5 ianuarie 2023 – FECIOARĂ

Vă parvin răspunsuri favorabile şi poate o să primiţi un accept de la bancă şi-o să luaţi un credit care v-ar ajuta să daţi avansul pentru o casă.

Apare acel cineva care v-ar putea completa frumos sufleteşte şi să aveţi parte de o minunată convieţuire.

O să aveţi idei, inspiraţie să ştiţi cum să sporiţi nişte bani că n-aveţi de gând să-i cheltuiţi! Nu acum!

Horoscop 5 ianuarie 2023 – BALANŢA

O veste care să vă dea peste cap, că vine, în sfârşit, acel cineva în care v-aţi pus toate speranţele să vă facă fericiţi, şi e bine să aveţi un AS în mânecă.

O să fie lume mai generoasă, ca de obicei, în jurul vostru şi o să vă fie mai uşor cu toate, că moralul va fi sus!

Vă e dor de cineva care vine pe firul gândului vostru şi o să umpleţi acel gol sufletesc şi-o să fiţi fericiţi.

Horoscop 5 ianuarie 2023 – SCORPION

Vi se pot semna acte care să vă deschidă nişte uşi, poate reînnoiţi, legitimaţii, carduri, buletin, c-or fi expirat şi vă ţin pe loc.

O să fie mult de lucru la serviciu şi n-o să rămână nerăsplătita muncă, vor fi şi bani, beneficii, o să fiţi mulţumiţi.

Vi se dă ceva nou de lucru, dar se poate să fie şi ceva pe care l-aţi demarat anul trecut şi să fie cu succes.

Horoscop 5 ianuarie 2023 – SĂGETĂTOR

Sfera sentimentală e luminată a giorno şi o să atrageţi toate privirile că aveţi un magnetism aparte şi poate apare şi cine trebuie, omul potrivit.

Se pare c-o să vă bucuraţi de vestea c-o să deveniţi părinţi sau c-o să se nască în familia voastră un copil, mult dorit.

Relaţia cu fiinţa iubită e caldă, vă completaţi, în sfârşit, după o perioadă de tatonări.

Sursa: StirilePROTV Etichete: Dată publicare: 04-01-2023 21:22