Horoscop 4 septembrie 2020, prezentat de Neti Sandu. Fecioarele dau lovitura în afaceri

Horoscop 4 septembrie 2020, prezentat de Neti Sandu. O să facem tot ce depinde de noi ca să creăm o atmosferă armonioasă în familie, să ținem cont și de ce-și doresc ai noștri.

Vibrația zilei este 4 și familia e supremă.

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE 2020 FECIOARĂ

Poate vi se dă ok-ul pentru un credit bancar și-o să vă luați o casă, o mașină, să vă descurcați în viața de zi cu zi. Se poate să dați lovitura în afaceri și să câștigați bani, să încercați și altceva, care se cere în momentul de față și să fie și o muncă de durată.

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE 2020 BALANȚĂ

E cineva care vrea să fiți împreună și o să se dea peste cap să vă convingă că mai bine nu se poate, că doar așa o să fiți fericiți. O să primiți o recompensă bănească, poate-ați câștigat un proces, vi se plătesc daune morale, materiale, e o reparație , dacă vreți, morală.

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE 2020 SCORPION

O să puneți la cale un eveniment festiv pentru zilele care urmează și o să contribuie fiecare dintre participanți cu cate ceva. Se pare că aveți o disponibilitate pentru o muncă de grup și care să fie spre beneficiul altora, că simțiți nevoia să le fiți de folos celor care nu se pot descurca.

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE 2020 SĂGETĂTOR

O să-și arunce buzduganul cineva care vrea să vă pregătiți că vine și vrea probabil și un răspuns de la voi. E posibil să primiți o distincție pentru contribuția voastră la ceva care chiar a contat și s-a văzut că e de valoare, că e semnătura voastră acolo.

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE 2020 CAPRICORN

Poate-ați găsit cazare la preț convenabil și o să dați o fugă pentru o zi, două, să vă recreați, c-aveți multe de făcut. Vă pregătiți pentru o escapadă turistică, să mai respirați și alt aer și să mai uitați de greutățile care par să nu se mai termine - ca la toată lumea, nimic special.

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE 2020 VĂRSĂTOR

Poate faceți o revizie a mașinii ca să vă deplasați în siguranță c-aveți de gând să-i faceți cuiva o vizită mâine, poimâine. O reușită în plan financiar, poate vă puneți de acord cu un angajator ca să faceți treabă în condițiile impuse de situație, dar pentru care voi vă dați acordul.

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE 2020 PEȘTI

Poate luați o decizie referitoare la relația cu partenerul de cuplu și o să vă logodiți, poate vă căsătoriți. O să luați niște bani, și dacă tocmai ei vă lipseau ca să dați o raită prin împrejurimi, vă luați familia și o porniți spre mare, munte, vila unor prieteni.

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE 2020 BERBEC

Prezența cuiva o să vă trezească la viață, vă scoate din starea de monotonie pentru că nu vă priește deloc. Un nou proiect la orizont și o să vedeți ce se poate face din el, ca să fie rampa voastră de lansare într-o nouă aventură profesională.

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE 2020 TAUR

Se poate ca relația voastră cu ființa iubită să ducă direct la căsătorie, c-aveți nevoie de stabilitate și nu de aventură. O să le faceți pe plac celor tineri, juniorilor, îi duceți într-un parc de agrement, la munte, la mare, sau dați o petrecere c-o fi ziua de naștere a vreunuia

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE 2020 GEMENI

Se poate să luați bani și din particular și să vă aveți cu ce să acoperiți cheltuielile de tot felul. Poate vă duceți în altă localitate, la aer curat, să revedeți niște oameni care v-au lipsit și nu mai pot de dorul vostru - și voi la fel.

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE 2020 RAC

O să vă treziți cu o sumă de bani, care chiar dacă e mică, o să vă-ncurajeze să ieșiți din casă, la o plimbare, un mic shoping. O să legalizați un act, o situație, poate, și o să vă puteți baza pe forțele proprii, să nu mai trebuiască să apelați la altcineva, că vă displace acest lucru.

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE 2020 LEU

O s-aveți de luat niște lucruri pentru casă, c-o să sporiți gradul de confort și poate vă extindeți - și costă. S-ar putea să plecați la drum, e cineva care v-așteaptă, și n-o să ratați o astfel de ocazie, c-o să fiți ocupați în perioada următoare și-aveți nevoie de un respiro.