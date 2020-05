Horoscop 3 mai 2020, prezentat de Neti Sandu. Scorpionii încep o nouă relație

Horoscop 3 mai 2020, prezentat de Neti Sandu. O zi cu vești bune. O să ne bucurăm odată în plus de tihna casei, de armonia care s-a creat în perioada asta între membrii familiei și dorul de ceilalți și-a spus și el cuvântul - îi apreciem și mai mult.

Vibrația zilei este 3 și vorbim deschis, din inimă.

HOROSCOP 3 MAI TAUR

Se-ncheie o situație legată de școală, de examene, de obținerea unei diplome, un atestat să se definitiveze un statut. Vă lansați într-o aventură profesională care vă poate aduce succes, mai mult decât credeți și o să va bucurați de o stare de grație, că v-ați depășit potențialul.

HOROSCOP 3 MAI GEMENI

O să va caute cineva care o să vă spună cât de mult i-ați lipsit și o să facă tot posibilul să fiți împreună, să vă convingă. Va recompuneți o altă alură, înfățișare, poate reconditionati lucruri pe care nu le-ați mai purtat și o să ieșiți la rampă cu altă garderobă de după pandemie.

HOROSCOP 3 MAI RAC

Preitenii vor să petreceți un timp împreună când o să fim în libertate și să aveți o activitate care să vă aducă satisfacții, profit. O s-aveți o relație mult îmbunătățită cu șefii care se vor plia și ei pe dorințele voastre și o să colaborați la proiectele noii perioade - chiar și de-acasă.

HOROSCOP 3 MAI LEU

Or să vă coopteze membrii unei organizaii să puneți și voi umărul, să contribuiți cu ceva, oricât de puțin la o cauză nobilă și n-o să ezitați. Se poate să ieșiți în evidență prin ceva care să se bucure de succes și va lua amploare cât de curând, c-o să vă puteți mișca altfel și interacționa cu oamenii.

HOROSCOP 3 MAI FECIOARĂ

Poate o să inaugurati un foișor, un spațiu proaspăt amenajat de care să vă bucurați cu toată familia, faceți o tratație. O să vedeți cine se gândește la voi - concret și vă trimite nu numai un semn de viață, ci și un cadou - niște produse, poate fi și ceva util, pot fi și niște bani, la o adică.

HOROSCOP 3 MAI BALANȚĂ

Poate ați ales deja o destinație de plecat pe undeva după izolare și o să vă întâlniți acolo cu prietenii. Poate faceți un consiliu de familie ca să vă plasați banii în ceva de care să se bucure toți ai voștri și să faceți să fie cât mai convenabil acasă, poate vă luați și-o mășină.

HOROSCOP 3 MAI SCORPION

O să apară cineva hotărât să vă ia pe sus, mă rog în video într-o relație și aveți timp să vă dumiriți până o să va-ntâlniți în carne și oase. O să vă și odihniți, mai stați de vorba și cu cei cu care nu vă puteți vedea deocamdată și poate vă vin idei despre activitățile pe care le-ați putea avea în comun.

HOROSCOP 3 MAI SĂGETĂTOR

Păreți deschiși unei relații, mai ales după o perioadă în care v-ați săturat până peste cap de singurătate, de izolare. Familia are nevoie de voi mai mult ca oricând și o să aveți resurse să răspundeți cerințelor, deloc puține, dar nu sunt nici lucruri imposibile, ci vă sunt la îndemână.

HOROSCOP 3 MAI CAPRICORN

Poate o să le dedicați mai multe ore copiilor și cu ocazia asta faceți și voi mișcare, poate mai gășiți și altceva de învățat împreună. Sunt niște preocupări casnice care-or să vă dezmorțească, și pe ai voștri la fel și chiar trebuie făcut ceva ca să fiți în formă când o să ne reluăm viața obișnuită.

HOROSCOP 3 MAI VĂRSĂTOR

E loc liber acolo în inima voastră și poate-o să prelungiți conversațiile cu cineva cu care chiar rezonați frumos, sufletește. Se pare c-ați reamenajat altfel pe acasă și aveți mai mult spațiu de lucru, de relax, o să fie mai aerisit, c-o să eliminați lucrurile de prisos pe care să le dați altora.

HOROSCOP 3 MAI PEȘTI

Poate or să v-aducă rudele apropiate, prietenii, acele bucurii de care aveți nevoie și nu vă mai trebui să ieșiți din casă. Or să vă caute niște oameni care vor să contribuiți cu idei, cu mâna de lucru la ceva care se află la-nceput de drum, poate fi ceva experimental și care să vă incite.

HOROSCOP 3 MAI BERBEC

Poate aveți ceva de sărbătorit și-o să creați o atmosfera specială ca să trăiți la maximum momentul, să-l imortalizați. Poate v-ați gândit deja la niște lucruri pe care le-ați putea face ca să mai luați niște bani în plus - stând acasă și o s-aveți cu ce să acoperiți cheltuielile deloc puține.