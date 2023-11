Horoscop 29 noiembrie 2023, cu Neti Sandu. Zodiile care primesc vești bune

Vibraţia zilei este 11 şi o să ascultăm vocea intuiţiei ca să ştim ce să facem.

Horoscop 29 noiembrie 2023 – SĂGETĂTOR

Se rezolvă o problemă financiară şi o să vă puteţi mişca, poate daţi o fugă şi prin împrejurimi, cu treabă, şi se pare că va fi o zi încărcată, dar cu reuşite.

O să vă interesaţi de o colaborare care v-ar aduce bani, câştiguri suplimentare şi v-aţi putea distra în timpul liber, aţi călători.

Horoscop 29 noiembrie 2023 – CAPRICORN

Noutăţi incitante şi o să fiţi cooptaţi în diferite activităţi care să vă ţină prinşi în acele proiecte care să v-aducă bani pe o perioadă mai lungă de timp.

Întrevedere cu cineva care vă invită la o cafea şi poate se naşte o relaţie care o să v-aducă fericirea, dacă n-aveţi pe nimeni.

Horoscop 29 noiembrie 2023 – VĂRSĂTOR

Vin bani de la serviciu şi o să vă faceţi planuri de plecat pe undeva de sărbători, să le luaţi alor voştri ce şi-au dorit şi o să vă împliniți dorinţele.

Se reface grupul cu care plecaţi, de obicei, în excursii şi organizaţi o ieşire zilele astea să vă deconectaţi.

Horoscop 29 noiembrie 2023 – PEŞTI

Poate apărea o sumă de bani pe negândite şi o să vă puteţi mişca, să daţi o raită pe la magazine, sau poate căutaţi online ce vă trebuie pentru evenimentul la care o să vă duceţi în weekend.

Vi se oferă o recompensă, vin şi bani din mai multe direcţii şi o să aveţi de cheltuială, ca să le luaţi alor voştri tot ce au nevoie.

Horoscop 29 noiembrie 2023 – BERBEC

Se poate să primiţi o ofertă de lucru din afara ţării, şi să vă gândiţi bine de tot dacă vă încumetaţi, sau nu, dacă familia e de acord şi aşa mai departe.

E cineva care va place şi o să vă lăsaţi curtaţi pentru că rezonaţi cu această persoană şi vă regăsiţi în felul ei, al lui, de a fi.

Horoscop 29 noiembrie 2023 – TAUR

Se poate să recuperaţi acei bani pe care-i aşteptaţi de multă vreme şi să le oferiţi alor voştri un weekend prelungit special.

Poate vă propune o colaborare cineva care se roagă de multă vreme de voi şi poate vă daţi ok-ul pentru anul viitor.

Horoscop 29 noiembrie 2023 – GEMENI

O veste bună de la cineva care vrea să petreceţi mai mult timp împreună şi e tocmai bună perioadă de sărbători.

Aţi avea de unde să recuperaţi nişte bani şi se pare c-o să-i cheltuiţi rapid c-aveţi multe de făcut, de cumpărat.

Horoscop 29 noiembrie 2023 – RAC

Sunteţi în atenţia cuiva care visează la o relaţie de cuplu şi dacă vă simţiţi şi voi atraşi o să ieşiţi la cafea, la plimbare să luaţi pulsul acestei posibile relaţii.

Se adună mult de lucru la serviciu şi o să vă străduiţi să terminaţi treburile până să plecaţi în weekend.

Horoscop 29 noiembrie 2023 – LEU

O revenire a cuiva care vă poate face fericiţi şi să vă îngrijiţi şi de locuinţă, şi de voi să trăiţi în bună înţelegere şi să fiţi sănătoşi.

Poate o să acceptaţi o invitaţie la cafea ca să ştiţi ce fel de om e cel care va face ochi dulci - dacă nu e nimeni în viaţa voastră sentimentală.

Horoscop 29 noiembrie 2023 – FECIOARĂ

Banii care or să vă intre or să fie folosiţi pentru casa c-o s-aveţi, probabil musafiri zilele astea, sau de sărbători o să chemaţi rudele, prietenii.

Se organizează o ieşire în weekend prelungit şi o să vă scotociţi de bani să alegeţi o cazare pe undeva, pe cât posibil.

Horoscop 29 noiembrie 2023 – BALANŢA

O să puteţi duce comunicarea cu partenerul de cuplu la alt nivel şi o să faceţi echipa şi la treabă şi la distracţie ca e bine să vă acordaţi şi un timp comun, să vă armonizaţi.

Se poate să plecaţi cu grupul într-o excursie şi să urgentaţi nişte treburi, să puteţi sta liniştiţi în vacanţă.

Horoscop 29 noiembrie 2023 – SCORPION

Poate faceţi demersurile necesare să vă luaţi banii ca s-aveţi cu ce să plecaţi pe undeva, dacă tot sunt zile libere şi aveţi cu cine s-o porniţi la drum.

Poate vi se face o ofertă de job pentru anul viitor şi pare să fie convenabilă.

