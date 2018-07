Horoscop 29 iulie 2018. Zodia care va revedea pe cineva ce locuiește departe

Aflăm tot felul de veşti care ne obligă să pornim la drum sau doar să ne schimbăm traseul, destinaţia, dacă nu cumva o trebui să rămânem pe loc pentru că ne vin musafiri.

Vibraţia zilei este 11 şi o să înţelegem tâlcul unor lucruri petrecute nu cu mult timp în urmă.

Ce se întâmplă în fiecare zodie:

LEU: E posibil să apară cineva în viaţa voastră şi să vă-ncercați şansele de a forma un cuplu, să vedeţi dacă puteţi convieţui.

O să primiţi tot felul de invitaţii şi la plimbare şi la masă, pe la evenimentele mondene, şi o să faceţi un tur de forţă, să bifaţi cât mai multe întâlniri.

FECIOARĂ: Poate le-aţi rămas datori unor prieteni cu o masă la restaurant, un bilet de film sau într-un parc de agrement, o piscină şi vă achitaţi de obligaţii.

Păreţi mai destinşi, vă pregătiţi de o nouă etapă de viaţă personală şi o să fiţi mult mai concilianţi, c-aveţi de gând să vă şi înţelegeţi cu partenerul de cuplu.

BALANŢĂ: Se poate s-aveţi o discuţie între patru ochi cu cineva care vă reproşează nişte lucruri şi vreţi să-i daţi o replică, să vă apăraţi.

Poate vă luaţi şi voi o porţie de relaş ca să vă refaceţi forţele s-o luaţi de la capăt de mâine-ncolo, c-o s-aveţi ceva treabă pe-acasă şi cheltuială, pentru c-o să reamenajaţi pe-acolo.

SCORPION: La vreo nuntă, undeva sau la o aniversare o să-ntâlniţi pe cineva care să fie pe frecvenţa voastră şi poate fi un bun start în viaţa de cuplu.

Se poate s-aveţi o ieşire la rampă cu ceva care să fie în stilul vostru şi să primiţi aprecieri la scena deschisă pentru că marele benefic, Jupiter, vrea să vă facă fericiţi.

SĂGETĂTOR: O să vă facă plăcere să ajungeţi la o aniversare că ştiţi c-o să-i revedeţi pe nişte oameni pe care-i apreciaţi.

O să daţi ochii cu cineva care v-a lipsit şi pe care-l vreţi în viaţa voastră, numai că locuiţi, probabil, departe unul de celălalt şi trebuie să faceţi cumva să fiţi împreună.

CAPRICORN: Se poate să reglaţi nişte conturi financiare, să returnaţi o datorie sau poate e cineva care vă cere bani cu împrumut.

Poate scoateţi nişte bani de la puşculiţă, fie să luaţi cuiva un cadou, fie ca să vă compuneţi un look festiv, că vă duceţi la o nuntă, un botez, o lansare de carte, un eveniment cu pretenţii.

VĂRSĂTOR: E posibil să faceţi cunoştinţă cu cineva care se va insinua frumos, ce-i drept, în viaţa voastră şi iese o poveste de dragoste.

O să interacţionaţi cu multă lume poate pentru că e o petrecere, o gală, poate fi şi un concurs-spectacol al copiilor şi vreţi să socializaţi cu toţi cei de față.

PEŞTI: Se poate să vină după multă vreme şi insistenţe cineva care vă completează frumos şi să vă meargă bine de-aici încolo.

Voi o să vă pliaţi pe cerinţele fiinţei iubite şi se poate să fiţi chiar la început de drum şi când puteţi lăsa de la voi, ca să se păstreze armonia, să fiţi fericiţi.

BERBEC: Au rămas nişte lucruri nespuse ori poate s-au înţeles greşit şi o să remediaţi acest lucru, ieşiţi la o cină romantică să daţi cărţile pe faţă.

Poate o să luaţi parte la o competiţie, un eveniment monden, vă alăturaţi unei fundaţii că să strângeţi semnături, fonduri, pentru o cauză umanitară.

TAUR: O să puteţi găsi şi voi perechea de suflet şi să vă şi căsătoriţi anul ăsta sau celălalt, dacă vă doriţi acest lucru.

Se pare că ştiţi acum încotro se-ndreaptă relaţia voastră şi o să vă sfătuiţi cu partenerul de cuplu să vedeţi dacă vă luaţi altă casă, ori o recondiţionaţi pe cea în care locuiţi.

GEMENI: Poate v-aţi propus mai demult s-ajungeţi la mare şi-abia acum aveţi şi bani şi cu cine şi unde să vă cazaţi dacă rămâneţi şi la noapte.

E posibil să schimbaţi destinaţia c-o fi intervenit ceva şi nu vreţi să rataţi o întâlnire cu cineva scump la vedere şi o să reprogramaţi restul.

RAC: E o cheltuială în ton cu evenimentul la care vă duceţi dar o să fie şi distracţie.

O să acceptaţi cu drag o ieşire în lume, să ziceţi cuiva un La mulţi ani sau casa de piatră, poate fi şi un botez şi o să vă simţiţi în elementul vostru pentru c-o să fie o atmosferă foarte bună.

