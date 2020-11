Horoscop 26 noiembrie 2020, prezentat de Neti Sandu. Peștii fac un împrumut

Horoscop 26 noiembrie 2020. O zi cu peripeţii. S-avem prezența de spirit ca să ne iasă de la prima cheie ce ne-am propus, să nu bâjbâim.

Vibraţia zilei este 8 şi să ne păzim buzunarele - să nu cheltuim în neştire.



HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2020 SĂGETĂTOR



Se poate să vă tenteze cineva cu un proiect bănos şi dacă n-o duceţi strălucit cu banii s-ar putea să acceptaţi - să lucraţi în paralel cu serviciul.

HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2020 CAPRICORN



Voi se poate să mizaţi totul pe o carte câştigătoare şi să fie-ntr-adevar cu succes, să vă ghidaţi după intenţie şi s-alegeţi exact ce trebuie.

HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2020 VĂRSĂTOR



S-ar putea să primiţi aprecieri la scenă deschisă şi să vă faceţi loc mai sus, în carieră. Poate căpătaţi o funcţie, o să deveniţi şefi.

HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2020 PEŞTI



Poate faceţi un împrumut ca să achitaţi nişte datorii, sau găsiţi o variantă ajutătoare ca să vă descurcaţi cu cheltuielile în perioada asta de final de an.

HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2020 BERBEC



Se poate s-aveţi o agendă prea încărcată şi să vă consumaţi energia, s-o risipiţi în toate direcţiile că o să fie greu s-o focusați, dar n-o să fie imposibil.

HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2020 TAUR

O să interacţionaţi cu diverse persoane care vor să puneţi umărul la un proiect cu ramificaţii şi care v-ar aduce strălucire şi o să iasă bine.

HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2020 GEMENI



E momentul să luaţi o decizie referitoare la viaţă în doi şi să rezolvaţi problema locuitului, la voi, la celălalt - ca să nu va mai plimbaţi de colo-colo.

HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2020 RAC



Veşti bune legate de copii, poate o să deveniţi părinţi, sau vi se încredinţează custodia unui copil după divorţ, pare să fie o luptă câştigată.

HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2020 LEU



O să mai luaţi câte ceva nou pentru interiorul locuinţei şi o să vă compartimentaţi camera de zi, ca să lucraţi, să învăţaţi, să creaţi şi un spaţiu de joacă într-un colţ undeva.



HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2020 FECIOARĂ



O muncă în colectivitate, chiar şi online, vă poate aduce rezultatele scontate şi să prelungiţi un contract, dacă tot aţi avut beneficii.

HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2020 BALANŢA



Poate le reamintiţi şefilor că v-au promis nişte bani şi se-ncheie anul fără să mai fi adus vorba despre ei. Nu-i lăsaţi aşa - insistaţi.

HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2020 SCORPION



Aveţi iniţiative de toată lauda şi se va găsi câte cineva să vă-ntindă o mână de ajutor, să vă scutească de un efort, poate. O s-aveţi succes.