Horoscop 25 februarie 2020, cu Neti Sandu. Scorpionii primesc o sumă de bani mult așteptată

Horoscop 25 februarie 2020, prezentat de Neti Sandu. O zi cu reuşite. Avem energie, motivaţie, să facem ceva care ne-ar prinde bine şi nouă şi familiei şi-o să fim de neoprit.

Vibraţia zilei este 7 şi o s-avem fermitate în decizii.

HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 PEŞTI

Se poate să aibă loc o întâlnire importantă şi să şi luaţi o decizie de viaţă personală, continuaţi o relaţie, ajungeţi şi la căsătorie. E animaţie la voi - semn că se-ntâmplă ceva şi o să luaţi un avânt surprinzător - în cariera - sau în viaţa personală - pot fi şi bani, cadouri.

HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 BERBEC



O să vă gândiţi la o ieşire pe undeva la sfârşit de săptămână, să luaţi o gură de aer, să vă tihnească sejurul în doi. O să mai faceţi câte ceva şi pentru sufletul vostru şi să vă simţiţi mai bine, să crească şi stima de sine, să fie un reviriment pe mai multe planuri.

HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 TAUR



O să intraţi într-o combinaţie cu nişte prieteni ca să găsiţi cea mai bună variantă de petrecut timpul liber - un sport ori altceva. Se poate să primiţi o confirmare că s-a aprobat un contract de afaceri, că vă puteţi deplasa ca să vă puneţi de acord cu partenerii de lucru, să fie sincron.

HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 GEMENI



Se poate s-aveţi un examen, un interviu şi o să primiţi un accept, vi se deschid nişte uşi, va fi o relansare. O să vă fie în sfârşit, apreciat un proiect la care aţi lucrat şi să primiţi bani, o funcţie, ori o postură de care-o să fiţi încântaţi

HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 RAC



Poate rezervaţi de pe-acum bilete de vacanţă, dacă le găsiţi la un preţ bun, cu o reducere considerabilă. Apare o conjunctură numai bună de revendicat nişte drepturi şi o să primiţi ce-i al vostru, o să deveniţi stăpâni pe situaţie c-aţi fost într-o derută totală.

HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 LEU



Poate o să faceţi şi voi un control medical, să daţi refresh organismului, poate ţineţi şi o dietă. O să faceţi rost de nişte bani, în completarea salariului şi o să vă mişcaţi în week-end, vă duceţi cu copiii într-o staţiune turistică, să vă dezmorţiţi şi să vă aerisiţi.

HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 FECIOARĂ



O întâlnire emoţionantă cu cineva care vrea un răspuns de la voi şi o să fie un adevărat test al sincerităţii. O să reglaţi o situaţie contractuală şi o să vă bucuraţi de nişte privilegii, n-o să mai lucraţi în pierdere, ca pân-acum

HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 BALANŢA



Se pare c-o să revină cineva care n-a putut renunţa definitiv la voi şi are încredere că puteţi fi din nou împreună. Relaţia cu anturajul se activează, se pare c-o să alocaţi un timp ieşirilor pe la mondenităţi că n-o să mai fiţi la fel de ocupaţi ca şi până acum.

HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 SCORPION



Visaţi la cineva care vă poate fi alături şi pentru totdeauna, dacă şi persoana respectivă simte la fel ca şi voi. Se poate s-aveţi cursuri, examene, o fi o specializare de câteva luni şi să luaţi mai mulţi bani dup-aceea, c-aveţi mare nevoie de un surplus financiar.

HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 SĂGETĂTOR



Se pare că vreţi să aveţi şi voi un suflet alături, să va-nsoteasca în lungile voastre călătorii. Va mai luaţi câte ceva prin casă, faceţi tot posibilul să reamenajaţi şi să completaţi toate lipsurile să fie frumos şi confortabil, ca să vă simţiţi cu toţii bine.

HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 CAPRICORN



Poate le găsiţi copiilor o şcoală, un club sportiv, artişti, ori tehnic pe care să le frecventeze ca să înveţe ceva deosebit. O să perfectaţi nişte acte, vedeţi şi ce facturi mai aveţi de achitat şi o să fie totul reglat din punct de vedere financiar, să va-ncadrati în bugetul propus.

HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 VĂRSĂTOR



O să revină cu o rugăminte un partener de afaceri ca să bateţi palma, c-aţi tot amânat momentul - îi spuneţi, oricum, ce-aţi hotărât. Se poate să luaţi o primă, bonuri valorice, s-aducă partenerul de cuplu bani în casa şi să cumpăraţi ce v-aţi propus de la sfârşitul anului, c-aţi aşteptat destul.