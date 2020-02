Horoscop 22 februarie 2020, cu Neti Sandu. Gemenii primesc o sumă de bani neașteptată

Horoscop 22 februarie 2020, prezentat de Neti Sandu. O zi reuşită. O s-avem idei, iniţiative şi o să profităm de timpul liber, o să le facem surprize alor noştri că să mai ieşim din rutină de zi cu zi.

Vibraţia zilei este 22, număr maestru şi o să avem fler la afacerile în care-o să ne implicăm.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE 2020 PEŞTI

Se poate să primiţi o nominalizare, un premiu, pare să fie o recompensă pentru ce-aţi muncit în ultima vreme. E o sărbătoare în familie şi o să vă bucuraţi de prezenţa celor dragi, o să refaceţi punţile de comunicare cu toţi cei dragi, vă armonizaţi, după o perioadă glacială.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE 2020 BERBEC

O s-aveţi chef de mişcare şi-or să ţină pasul şi ai voştri cu voi că să vă dezmorţiţi, să respiraţi aer proaspăt. O să-mpărţiţi starea de bine cu cineva care e pe calapodul vostru sufletesc poate şi cu grupul dacă ieşiţi la un party, sau într-o excursie.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE 2020 TAUR

Va calcă pragul cineva căruia i-o fi fost dor de voi şi o să faceţi tot posibilul să creaţi o atmosferă caldă, să vă simţiţi cu toţii bine. Aţi putea pleca într-o plimbare, chiar şi cu trenul dacă maşina e în service, sau sunteţi în aşteptarea uneia noi, pentru că v-aşteaptă cineva drag.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE 2020 GEMENI

E posibil să primiţi înapoi nişte bani împrumutaţi cuiva la un moment dat şi o să vă plimbaţi, o să mergeţi pe la spectacole. Aţi putea face o investiţie, poate daţi o raită pe la magazine şi-o să daţi de nişte promoţii, mai luaţi şi în rate câte ceva şi o să fie toată lumea mulţumită.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE 2020 RAC

Cineva care n-a putut să vă uite va suna, vine, pune la bătaie toate resursele interioare ca să vă recucerească. Poate vă duceţi la o cununie şi or să vi se răscolească nişte amintiri care să vă dea şi vouă idei de căsătorie, să vă doriţi o familie , mai ales pentru că vă plac copiii.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE 2020 LEU

Întâlnire surpriză cu cineva care n-o să se mai dezlipească de voi şi o să vă descoperiţi compatibilităţi nebănuite. Or să vă contacteze nişte oameni care vor să lucraţi în particular în măsură timpului vostru disponibil şi o să puneţi la cale nişte proiecte care-or să vă ţină în priză, ori să v-aducă satisfacţii.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE 2020 FECIOARĂ

O să puteți întâlni şi voi pe cineva care să vă înţeleagă şi să vă iubească aşa cum sunteţi şi să vă-ntemeiați o familie. Un eveniment monden vă scoate din casă, posibil şi din oraş, o să fie animaţie şi-o să vă-ncercați frumos, sufleteşte, c-aveţi multe de împărtăşit.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE 2020 BALANŢA

Se poate să primiţi daruri pentru că sărbătoriţi ceva anume, sau pentru că lumea vă iubeşte şi vrea să vă răsplătească. Întâlniri non stop, sunt câteva aspecte pe care vreţi să le discutaţi cu nişte cunoscuţi şi s-ar putea să fie şi afaceri, printre altele, dar o să vă şi distraţi.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE 2020 SCORPION

Poate vă duceţi în vizită la rude, c-aveţi de pus la cale o megapetrecere la care veţi contribui toţi cu câte ceva şi trebuie pus pe hârtie. E posibil să plecaţi într-o excursie şi să se bucure mai ales copiii dacă şi-au dorit să iasă la zăpadă, la schi, la săniuş, poate au concurs chiar.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE 2020 SĂGETĂTOR

Se poate să puneţi capăt singurătăţii şi să începeţi o viaţă nouă alături de cineva care o să vi se potrivească mănuşa. O să luaţi parte la diverse evenimente mondene şi-o să vă faceţi prieteni noi, o să primiţi şi ceva oferte de colaborare şi puteţi şi alege ceva.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE 2020 CAPRICORN

O trataţie în familie, poate-i chemaţi pe la voi pe fraţi, surori, veri, nepoţi, să-l sărbătoriţi pe unul dintre ai voştri. Se poate să fiţi invitaţi de onoare la o gală, la un concert, sau se căsătoresc nişte prieteni şi o să fie un moment de mare încărcătură emoţională.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE 2020 VĂRSĂTOR

Se poate să primiţi o invitaţie la plimbare, un dus-întors, dacă nu găsiţi cazare, poate vă duceţi la schi. Poate vă faceţi timp să ieşiţi la o cafea cu cineva care vea să încropiţi o afacere şi o să meargă bine discuţia, dacă e pe relaxare şi nu cu tensiunea din timpul săptămânii.