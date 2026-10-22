Vibrația zilei este 5 și o aventură turistică ar fi cea mai indicată.
Horoscop 23 octombrie 2026 – SCORPION
Se poate să vă dați întâlnire cu niște angajatori care vin cu oferte de muncă și o să vedeți dacă vă găsiți timp să lucrați în particular sau dacă o fi un serviciu cu normă întreagă.
E de perfectat o situație care ține de viața personală și o ieșire în doi ar aduce un plus de claritate în relația de cuplu.
Horoscop 23 octombrie 2026 – SĂGETĂTOR
O să vă bucurați de invitația unor prieteni care vă iau cu ei într-o excursie și o să vă prindă bine să stați la povești, să mai spargeți monotonia de zi cu zi.
E cineva căruia i-a fost dor de voi și poate faceți cumva să vă vedeți, că ați mai găsi niște preocupări comune pe viitor.
Horoscop 23 octombrie 2026 – CAPRICORN
Ați face bine să vă cereți drepturile bănești și o să vă primiți încet, încet banii, ca să vă puteți plăti și voi dările, să nu luați amenzi.
Poate o să fiți ceva mai economi, ca să aveți pentru ieșirile din weekend și ca să-i faceți o surpriză partenerului.
Horoscop 23 octombrie 2026 – VĂRSĂTOR
Apare cineva care vrea să vă ofere de lucru, posibil în particular, și, dacă o să aveți timp, vă dați acordul, dacă nu, poate atunci când vă mai eliberați.
Prietenii vă tot invită pe la munte sau în străinătate, în weekend, și, dacă vă încântă ideea, o să vă duceți.
Horoscop 23 octombrie 2026 – PEȘTI
Se observă o cheltuială, poate o să vă duceți la vreo nuntă sau ați făcut rezervare într-o stațiune de agrement și o să petreceți două, trei zile în compania unor prieteni.
Poate mai faceți niște reparații pe-acasă și o să scoateți, poate, din banii de economii, ca să nu atacați bugetul bancar.
Horoscop 23 octombrie 2026 – BERBEC
Un program încărcat, o să fie și treabă la serviciu, dar puteți pleca și pe undeva la distracție zilele-astea, că o să se lege frumos lucrurile.
Se poate să plecați pe undeva cu familia și să vă clătiți privirea, să vă întoarceți cu alt vibe.
Horoscop 23 octombrie 2026 – TAUR
O să vă puteți mișca încoace și-ncolo, poate plecați la drum și le faceți o vizită celor de care vă e dor și cu care puteți strânge relațiile.
Poate primiți bani ori alt gen de recompensă, că ați primit aprecieri la scenă deschisă, și e minunat că vă e recunoscută munca.
Horoscop 23 octombrie 2026 – GEMENI
O să vă combinați la treabă cu colegi, prieteni și o să vă rămână timp și pentru voi, ca să vă relaxați, să luați aer într-un parc de agrement.
Vă pregătiți de o nouă experiență profesională, care vă dă emoții, dar știți sigur că o să vă descurcați.
Horoscop 23 octombrie 2026 – RAC
Se pare că o să vă străduiți să faceți și treabă pe-acasă, să vă faceți timp și pentru voi. Poate plecați de pe-o zi pe alta, măcar, în alt oraș, într-o vizită.
O să cheltuiți niște bani ca să ieșiți la plimbare, poate e și un eveniment festiv la care să vă duceți cu un cadou.
Horoscop 23 octombrie 2026 – LEU
Vești bune, oameni noi care vor să colaborați fie la serviciu, fie în particular, că o să fie tot felul de proiecte care să vă încânte și de-aici o să vină și banii.
O să vă mai interesați de piese de mobilier la prețuri rezonabile, ca să puneți casa la punct și să fiți gata de musafiri.
Horoscop 23 octombrie 2026 – FECIOARĂ
Poate plecați pe undeva în vizită, la rude, la prieteni, și o să vă bucurați de revederea celor dragi și o să petreceți câteva zile alături de ei, să vă revigorați.
Se poate să revină cineva cu gânduri de împăcare și să purtați o discuție pe marginea viitorului vostru în doi.
Horoscop 23 octombrie 2026 – BALANȚĂ
O invitație, posibil și-n alt oraș, să-i spuneți cuiva „La mulți ani!” sau „Casă de piatră!”, că e sezonul evenimentelor și o să vă facă plăcere să fiți de față în astfel de momente.
Se poate să se anunțe cineva în vizită și, dacă nu sunteți invitați pe undeva, o să fiți gazde primitoare.