Vibrația zilei este 5 și o aventură turistică ar fi cea mai indicată.

Horoscop 23 octombrie 2026 – SCORPION

Se poate să vă dați întâlnire cu niște angajatori care vin cu oferte de muncă și o să vedeți dacă vă găsiți timp să lucrați în particular sau dacă o fi un serviciu cu normă întreagă.

E de perfectat o situație care ține de viața personală și o ieșire în doi ar aduce un plus de claritate în relația de cuplu.

Horoscop 23 octombrie 2026 – SĂGETĂTOR

O să vă bucurați de invitația unor prieteni care vă iau cu ei într-o excursie și o să vă prindă bine să stați la povești, să mai spargeți monotonia de zi cu zi.

E cineva căruia i-a fost dor de voi și poate faceți cumva să vă vedeți, că ați mai găsi niște preocupări comune pe viitor.

Horoscop 23 octombrie 2026 – CAPRICORN

Ați face bine să vă cereți drepturile bănești și o să vă primiți încet, încet banii, ca să vă puteți plăti și voi dările, să nu luați amenzi.

Poate o să fiți ceva mai economi, ca să aveți pentru ieșirile din weekend și ca să-i faceți o surpriză partenerului.

Horoscop 23 octombrie 2026 – VĂRSĂTOR

Apare cineva care vrea să vă ofere de lucru, posibil în particular, și, dacă o să aveți timp, vă dați acordul, dacă nu, poate atunci când vă mai eliberați.

Prietenii vă tot invită pe la munte sau în străinătate, în weekend, și, dacă vă încântă ideea, o să vă duceți.

Horoscop 23 octombrie 2026 – PEȘTI

Se observă o cheltuială, poate o să vă duceți la vreo nuntă sau ați făcut rezervare într-o stațiune de agrement și o să petreceți două, trei zile în compania unor prieteni.

Poate mai faceți niște reparații pe-acasă și o să scoateți, poate, din banii de economii, ca să nu atacați bugetul bancar.

Horoscop 23 octombrie 2026 – BERBEC

Un program încărcat, o să fie și treabă la serviciu, dar puteți pleca și pe undeva la distracție zilele-astea, că o să se lege frumos lucrurile.

Se poate să plecați pe undeva cu familia și să vă clătiți privirea, să vă întoarceți cu alt vibe.

Horoscop 23 octombrie 2026 – TAUR

O să vă puteți mișca încoace și-ncolo, poate plecați la drum și le faceți o vizită celor de care vă e dor și cu care puteți strânge relațiile.

Poate primiți bani ori alt gen de recompensă, că ați primit aprecieri la scenă deschisă, și e minunat că vă e recunoscută munca.

Horoscop 23 octombrie 2026 – GEMENI

O să vă combinați la treabă cu colegi, prieteni și o să vă rămână timp și pentru voi, ca să vă relaxați, să luați aer într-un parc de agrement.

Vă pregătiți de o nouă experiență profesională, care vă dă emoții, dar știți sigur că o să vă descurcați.

Horoscop 23 octombrie 2026 – RAC

Se pare că o să vă străduiți să faceți și treabă pe-acasă, să vă faceți timp și pentru voi. Poate plecați de pe-o zi pe alta, măcar, în alt oraș, într-o vizită.

O să cheltuiți niște bani ca să ieșiți la plimbare, poate e și un eveniment festiv la care să vă duceți cu un cadou.

Horoscop 23 octombrie 2026 – LEU

Vești bune, oameni noi care vor să colaborați fie la serviciu, fie în particular, că o să fie tot felul de proiecte care să vă încânte și de-aici o să vină și banii.

O să vă mai interesați de piese de mobilier la prețuri rezonabile, ca să puneți casa la punct și să fiți gata de musafiri.

Horoscop 23 octombrie 2026 – FECIOARĂ

Poate plecați pe undeva în vizită, la rude, la prieteni, și o să vă bucurați de revederea celor dragi și o să petreceți câteva zile alături de ei, să vă revigorați.

Se poate să revină cineva cu gânduri de împăcare și să purtați o discuție pe marginea viitorului vostru în doi.

Horoscop 23 octombrie 2026 – BALANȚĂ

O invitație, posibil și-n alt oraș, să-i spuneți cuiva „La mulți ani!” sau „Casă de piatră!”, că e sezonul evenimentelor și o să vă facă plăcere să fiți de față în astfel de momente.

Se poate să se anunțe cineva în vizită și, dacă nu sunteți invitați pe undeva, o să fiți gazde primitoare.