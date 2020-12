Horoscop 22 decembrie 2020, cu Neti Sandu. Taurii primesc bani astăzi

Horoscop 22 decembrie 2020, cu Neti Sandu. O zi de acţiune. O s-avem energie cât cuprinde, ca să ducem la bun sfârşit lucrurile de final de an.

Vibraţia zilei este 22 şi să nu lăsăm restanțe pe anul viitor.

HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2020 CAPRICORN

Încă mai sunt chestiuni legate de casă de rezolvat şi o să vă descurcaţi şi cu timpul şi cu banii. Se poate să luaţi o decizie care să vă asigure latura financiară, să aveţi ceva de lucru în mod constant, din ianuarie încolo.

HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2020 VĂRSĂTOR

O s-aveţi de luat bani şi poate mai faceţi şi o rundă de cumpărături să aveţi totul asigurat. Poate rezolvaţi prin telefon, pe net, tot ce ţine de şcoală şi de semnarea unor acte, ca să vă vedeţi de restul treburilor care, la fel, nu mai suporta amânare.

HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2020 PEŞTI

Se poate să vi se ceară ajutorul şi să nu refuzaţi - sunt nişte oameni care vor, poate, să-i împrumutaţi cu bani, sau să-i mai păsuiţi cu banii. Se poate să faceţi un efort să lichidaţi restanțele, să fiţi cu plata ratelor - la zi - şi să nu vă lipsească nimic din ce-aveţi nevoie de sărbători.

HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2020 BERBEC

Se poate să primiţi un supliment salarial şi să mai fie şi vreun card - cadou cu care să daţi fuga la shopping. Sunt câteva reuşite pe care le-aşteptaţi de multă vreme şi o să staţi liniştiţi, c-aveţi deja un program de care sunteţi încântaţi şi n-o s-aveţi motive de panică.

HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2020 TAUR

Poate se iveşte o ocazie specială să vă faceţi cunoscute nişte aptitudini şi să căpătaţi şi o funcţie. O să primiţi bani, vi se mai rezolvă şi alte lucruri care vă stăteau pe creier şi o să vă eliberaţi de stres, c-or să mai intervină şi cei din jur să v-ajute, fiecare cu ce poate.

HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2020 GEMENI

Poate se va schimba ceva în programul de lucru de anul viitor şi o să vă reorganizaţi cu totul ca să aveţi timp pentru toate. Se poate să primiţi o invitaţie să daţi o fugă la cineva, după Crăciun, şi poate petreceţi şi Revelionul acolo, să mai schimbaţi şi peisajul şi anturajul.

HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2020 RAC

Poate vă luaţi un angajament, măcar verbal, dacă nu şi în scris, c-o să lucraţi într-o anume combinaţie partenerială din ianuarie. Se poate să ieşiţi pe plus, luna asta, la capitolul finanţe şi o să vă deschideţi un cont - fie el şi secret, care să v-ajute în caz de ceva - cum ar fi acum, de Revelion.

HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2020 LEU

Se poate să vă surâdă ideea să vă căsătoriţi de Anul Nou, şi să faceţi anunţul de Crăciun. Sau poate o fi o nuntă în familie. Apar oportunităţi de lucru, poate chiar în paralel cu serviciul şi dacă vreuna e mai bănoasă, poate rămâneţi la varianta respectivă şi vă canalizaţi eforturile acolo.

HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2020 FECIOARĂ

E bine să lichidaţi toate restanțele, să nu amânaţi vreo rată că nu sunteţi omul care să intraţi cu datorii în noul an. Or să se-adune nişte bani în cont - şi or să v-ajungă pentru ce-aveţi de cumpărat şi ca să aveţi şi de drum, de cazare, dacă ajungeţi după Crăciun pe undeva.

HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2020 BALANŢA

Poate le transmiteţi şefilor ce-aţi prefera anul viitor, poate fi ceva pe care vi l-a promis şi pân-acum nu s-a-ntâmplat. E cineva care vrea să vă spună ceva important, poate ţine de viaţa personală, de relaţia în care sunteţi şi o să vă ia prin surprindere - ar trebui să fie ceva frumos.

HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2020 SCORPION

O să vă-nțelegeti cât se poate de bine cu rudele apropiate cu care veţi petrece Crăciunul, şi fiecare o să contribuie cu câte ceva. O să mai luaţi ceva - probabil - scump pentru casă şi o să le-mpliniti dorinţele alor voştri, c-or fi lucruri pe care v-au rugat mai demult să le luaţi, dar n-or fi fost bani.

HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2020 SĂGETĂTOR

O să puteţi semna acte, să şi primiţi diverse aprobări ca să meargă treaba şi la serviciu, şi în particular. Se poate să primiţi o invitaţie de Revelion şi să se potrivească cu starea voastră de spirit şi o să petreceţi câteva ore, măcar, într-o companie agreabilă.