Horoscop 21 iunie 2019, prezentat de Neţi Sandu. Fecioarele câştigă o sumă de bani nesperată

Horoscop 21 iunie 2019, prezentat de Neti Sandu. O sa dam dovada de generozitate si daca facem asta endorfinele se ocupa de restul, noi doar o sa culegem roadele. Vibratia zilei este 3 si o sa spunem lucrurilor pe nume ca sa lucram cinstit.

Ce se întâmplă cu fiecare zodie:

HOROSCOP 21 IUNIE 2019 RAC

Iniţiativele vă reuşesc fie că e vorba despre casa, familie, fie despre şcoală, serviciu, şi o să rezolvaţi o sumedenie de lucruri fără efort. Demersurile care ţin de un credit bancar, de o refinanţare vă reuşesc şi o să vă puteţi mişca, să vă luaţi casă, maşina, să urmaţi nişte cursuri.

HOROSCOP 21 IUNIE 2019 LEU

Întâlnire cu cineva care vă poate da ceva de lucru şi o să apreciaţi dacă e avantajos sau nu, c-o să fie un sacrificiu de timp şi poate nu sunteţi dispuşi să-l faceţi. O să vă puteţi reface viaţa de cuplu dacă sunteţi dispuşi să mai lăsaţi de la voi şi să empatizati cu coechipierul de viaţă.

HOROSCOP 21 IUNIE 2019 FECIOARĂ

O să vă contacteze cumva nişte oameni de afaceri să vă asociaţi în vederea unui proiect care să v-aducă recompense financiare şi aprecieri pentru felul în care aţi muncit. Se pare că n-o să vă mai eschivaţi de la invitaţiile de ieşit în lume şi o să vă completaţi lista de prieteni cu nume noi.

HOROSCOP 21 IUNIE 2019 BALANŢA

E o postură care vi s-ar potrivi, pe scenă socială şi poate vă implicaţi într-o campanie, vă faceţi cunoscut un crez de-al vostru, să luptaţi pentru o cauză, un tel nobil. Se poate să luaţi nişte bani în plus pentru ce-aţi muncit mai demult şi să aveţi cu ce să plecaţi într-un city break.

HOROSCOP 21 IUNIE 2019 SCORPION

Poate va invita cineva în străinătate sau alt colţ de ţară ca să petreceţi câteva zile, săptămâni sau o viaţă - dacă intenţiile sunt de căsătorie. O să primiţi un răspuns, sau măcar vi se dă de înţeles care e atitudinea fiinţei dragi în privinţa căsătoriei, dacă-şi doreşte sau nu.

HOROSCOP 21 IUNIE 2019 SĂGETĂTOR

Se pare c-o s-aveţi parte de un anturaj cooperant şi la treabă şi la distracţie, şi-o să vă faceţi planuri împreună; v-aşteaptă o vară lungă în care o să faceţi de toate. Se pare că o să vă puteţi găsi perechea de suflet şi să vă gândiţi şi la căsătorie şi la copii în viitorul apropiat.

HOROSCOP 21 IUNIE 2019 CAPRICORN

O să vă descurcaţi cu banii dacă vreţi să plecaţi pe undeva în plimbare şi să mai rămâneţi pe-acolo o zi, două, să vă aerisiţi, să vă-ntoarceţi cu o energie suplă. Lumea vă căuta, vă curtează chiar să faceţi parte dintr-un grup şi să vă dedicaţi unei idei, unei cauze.

HOROSCOP 21 IUNIE 2019 VĂRSĂTOR

Se pare c-o s-aveţi parte de o surpriză plăcută, vine cineva care va scoate-n lume, poate are ceva important să vă spună şi are legătură cu viitorul vostru conjugal. Poate organizează cei de la serviciu un team building şi o să fie un bun prilej să refaceţi punţile de legătură cu colegii şi cu şefii.

HOROSCOP 21 IUNIE 2019 PEŞTI

Poate vă angajaţi la o muncă în particular ca să mai câştigaţi nişte bani să vă permiteţi şi alte lucruri, printre care o escapadă turistică la munte, la mare cu ai voştri. E posibil s-apara cineva în viaţa voastră şi să faceţi echipă cu cel de lângă voi, să construiţi frumos o relaţie.

HOROSCOP 21 IUNIE 2019 BERBEC

Se poate să daţi de nişte reduceri convenabile la ce-aveţi voi nevoie pentru casa şi să luaţi eventual, şi în rate ca să vă rămână bani de buzunar. Poate se-anunţa cineva în vizită şi dacă e de la drum lung o să rămână probabil şi peste noapte şi vă faceţi program şi pentru mâine.

HOROSCOP 21 IUNIE 2019 TAUR

Se observă succes la activităţile de grup, la preocupările din sfera - învăţământ, la studiu individual, pentru autodidacţi, să-nvăţaţi singuri ceva. O să vă faceţi timp pentru plimbări, întâlniri cu fraţi, surori, veri, cumnaţi şi o să vă faceţi un plin-sufletesc.

HOROSCOP 21 IUNIE 2019 GEMENI

E bine să vocalizaţi nevoia de a vă recupera banii promişi ca să vă puteţi mişca - şi e un moment propice să cereţi mărire de salariu, bonus. Sfera sentimentală primeşte căldură, sensibilitate şi o să puteţi fi şi voi fericiţi.