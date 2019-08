Horoscop 2 august 2019, prezentat de Neti Sandu. Vărsătorii vor începe o relație

Horoscop 2 august, prezentat de Neti Sandu. O zi cu surprize. O să putem face o serie de lucruri la care-am visat de multă vreme şi să-ncepem proiecte noi şi-o să fie destul neprevăzut.

Vibtratia zilei este 2 şi o să avem un partener care să ne susţină moralul.

Ce se întâmplă în fiecare zodie:

HOROSCOP 2 AUGUST 2019 LEU



E posibil să luaţi nişte bani şi să aveţi de cheltuială dacă plecaţi pe undeva fie cu treabă, fie la distracţie.

Se poate s-aveţi o serie de activităţi cu care să vă umpleţi timpul liber, dar poate-o să le faceţi şi prin ţară, pe undeva, dacă plecaţi într-o vacanţă.



HOROSCOP 2 AUGUST 2019 FECIOARĂ



E un grup care o să vă asimileze şi poate vă deconectaţi cumva, poate puneţi la cale ceva pentru sâmbătă, o excursie. O să vă ocupaţi şi de treburile casnice şi de cele personale să mai ieşiţi cu prietenii.

HOROSCOP 2 AUGUST 2019 BALANŢĂ



Poate-o să vă implicaţi în pregătirea unui eveniment care se va desfăşura sâmbătă, duminică şi o să daţi frâu liber imaginaţiei, să iasă ceva frumos. Se pare c-o să fiţi înconjuraţi de multă lume, poate munciţi împreună la ceva sau vă pregătiţi de o vacanţă, fie ea şi de câteva zile.

HOROSCOP 2 AUGUST 2019 SCORPION

Se poate să aibă loc o relansare şi să vă bucuraţi de un succes care să v-aducă şi bani, pe lângă alte beneficii.

Sunt ceva evenimente mondene prin oraş şi o să treceţi pe-acolo să vă conectaţi la pulsul societăţii, să ştiţi ce mai e nou şi ce-aţi putea încerca să daţi lovitura în afaceri.

HOROSCOP 2 AUGUST 2019 SĂGETĂTOR



O să primiţi o confirmare, avize favorabile, va fi un progres în plan profesional.

O să aveţi de ales între câteva destinaţii de vacanţă şi poate preţul redus va fi criteriul; o să vedeţi, practic, în ce buget vă-ncadrați.

HOROSCOP 2 AUGUST 2019 CAPRICORN



O să găsiţi cel mai bun remediu pentru sănătate şi vă refaceţi forţele, daţi drumul proiectelor noi ca să vă reinventaţi.

Poate-abia acum o să vă puteţi recupera banii, ca să ştiţi dacă vă permiteţi o escapadă turistică de weekend sau de vacanţă, că poate nu v-ajung banii.

HOROSCOP 2 AUGUST 2019 VĂRSĂTOR

E posibil să-ntâlniţi pe cineva în cercul de prieteni cu care să legaţi o relaţie sentimentală promiţătoare.

O să interacţionaţi cu nişte oameni care vor să puneţi umărul la o acţiune, un proiect umanitar sau poate e vorba despre cei apropiaţi pe care o să-i ajutaţi cumva.

HOROSCOP 2 AUGUST 2019 PEŞTI

Se poate să vă invite cineva la un spectacol, o recepţie, să luaţi masa în oraş, c-aveţi ceva de sărbătorit poate.

Poate-o s-aveţi treabă pe-acasă, vă mutaţi sau aveţi alte treburi care să vă solicită sau dacă nu, puteţi voi angajaţi o firmă care să se ocupe de toate.

HOROSCOP 2 AUGUST 2019 BERBEC

Cineva îşi doreşte s-aveţi o relaţie şi dacă rezonaţi sufleteşte, e chimie, o să aveţi parte de o căsnicie în toată regula.

HOROSCOP 2 AUGUST 2019 TAUR

E posibil să vi se ceară ajutorul şi o să faceţi tot ce depinde de voi să fie persoana respectivă mulţumită pentru că e cineva care contează.

Se poate să-ncepeti nişte lucrări pe-acasă, asta dacă nu plecaţi în vacanţă şi o să cheltuiţi şi o sumă importantă de bani, dar poate urmează să vă mutaţi, vindeţi o proprietate.

HOROSCOP 2 AUGUST 2019 GEMENI

Se poate să-ntâlniţi multă lume pe la evenimentele mondene şi să fie şi cineva pe-acolo care să vi se alăture într-o relaţie de cuplu.

Or să apară nişte beneficii de imagine poate pentru că aţi ieşit la rampa cu ceva care are priză la public şi or să vi se deschidă nişte uşi, va fi o altă perspectivă.

HOROSCOP 2 AUGUST 2019 RAC

Poate rezolvaţi nişte probleme de familie, după care o să ieşiţi la aer, în vizite, să vă recreaţi.

Pare să fie o atmosferă mai destinsă la serviciu, vi se promite şi o mărire de salariu şi o să munciţi mai cu tragere de inimă ca să faceţi performanţă, pentru că e un moment bun pentru aşa ceva.

