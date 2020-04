Horoscop 2 aprilie 2020, prezentat de Neti Sandu. Pentru Vărsători se anunță schimbări importante

Horoscop 2 aprilie 2020, prezentat de Neti Sandu. O zi de încercări. O să ne punem voința, frustrările la bătaie să ieșim dintr-o stare care nu ne place, să fim utili și mulțumiți de noi înșine.

Vibrația zilei este 2 și o să fim mai înțelegători cu partenerul de viață.

HOROSCOP 2 APRILIE 2020 BERBEC

O să faceți rost de bani pentru siguranța familiei, s-aveți pentru cumpărături și pentru ce-o mai fi nevoie. O să vă mobilizați din mers să faceți ca lucrurile să funcționeze și să le asigurați alor voștri ce au nevoie ca să eliminați panica, grijile, să fiți încrezători c-o să fie bine.

HOROSCOP 2 APRILIE 2020 TAUR

Poate v-ați pus mintea cu zugrăvit, mutat mobile și alte munci gospodărești ca să fie curat și frumos de Paște la voi acasă. Voi încă mai păstrați un optimism pentru liniștea familiei, să vadă în voi un stâlp de bază, un suport care va găsi soluții la orice problemă.

HOROSCOP 2 APRILIE 2020 GEMENI

Vă pregătiți de o nouă formulă de job, care să vă scoată la iveală niște calități pe care nici nu știați că le-aveți. O să vă relaxați, că v-oți fi intrat într-o rutină și sunteți sănătoși și-atunci vă descurcați voi cu restul, c-aveți un tonus de învingători. Rezistați cu toții!

HOROSCOP 2 APRILIE 2020 RAC

O să puteți apela la cineva care vă poate da un sfat profesional, iar dacă aveți vreo problema medicala, tot la fel, o sa gasiti rezolvare. Poate veniți cu o idee de serviciu, e o șansă de a face rost de bani ca să luați ce trebuie pentru casă și ai voștri, să nu ajungeți să faceți economie la sânge.

HOROSCOP 2 APRILIE 2020 LEU

Poate ați găsit un cumpărător pentru o casă, ori mașina vreți s-o vindeți să vă luați alta când or să intre toate în normal. Se poate sa schimbati echipa, o sa lucrati in alt ritm, fie și de acasă, o fi și altă aparatură, e ceva diferit, dar o să țineți pasul că aveți energie și motivație.

HOROSCOP 2 APRILIE 2020 FECIOARA

Se poate să lucrați cu altă aparatură - de-acasă, dacă o să se prelungească lucrul de la domiciliu și poate va trebui să vă obișnuiți rapid cu sistemul. O să-i cooptați pe tineri să v-ajute la treburile casnice, poate și de serviciu, și o să rămâneți cu toți în tonus, ca să ieșiți învingători din lupta asta cu statul în casă.

HOROSCOP 2 APRILIE 2020 BALANȚĂ

E posibil să revină cineva care a fost plecat și o să se reîntregească familia, poate e dintr-o relație sentimentală, o căsnicie. Poate vă faceți un program de exerciții fizice ca să nu vă anchilozați, mai ales dacă sunteți obișnuiți cu sala, și or sa va ia model și copiii, ca să eliberați tensiunile.



HOROSCOP 2 APRILIE 2020 SCORPION

E posibil să reapară în peisaj - pe whatsapp, pe mess, pe facebook, într-o rețea, cineva care vrea să fiți împreună - vedeți ce simțiți. O să fie cineva care să vă susțină, să vrea să se apropie din ce în ce, dar deocamdată știți bine că nu se poate, dar e posibil ca tocmai distanțele să v-apropie.

HOROSCOP 2 APRILIE 2020 SĂGETĂTOR

Se poate să faceți și muncă fizică, iar cea intelectuală pe net, le îmbinați ca să dați dovadă de eficiență maximă. Se pare că v-ați luat inima-n dinți și lucrați la ceva complicat, dar care o să vă ofere satisfacții profesionale, bani, sau poate învățați ceva la niște cursuri online.

HOROSCOP 2 APRILIE 2020 CAPRICORN

O să vă descurcați cu toate cursurile online, cu examenele, poate dați și vreun interviu pe net că s-a ivit un job. Poate ați fost sfătuiți să faceți ceva cu banii din cont, să rezervați o mașină, c-o fi mai ieftină, sau e o lichidare de stoc la mobilă, sau la altceva.

HOROSCOP 2 APRILIE 2020 VĂRSĂTOR

Poate o să petreceți mai multe ore cu copiii, să-i ascultați la lecții, să-i învățați lucruri noi, cu demonstrații practice, să le fie și mai clar. Voi se poate să intrați pe un alt făgaș profesional, e posibil să vă mutați, când se-ncheie perioada asta în alt sediu, la alt serviciu, se-anunță schimbări.

HOROSCOP 2 APRILIE 2020 PEȘTI

Poate scrieți, citiți, desenați, ascultați, compuneți muzică, încărcați filme pe net, păreți creativi. O puteți vira și voi spre o altă activitate profesională, e ceva care se cere și e nevoie de voi acolo și o să luați bani - poate vă duceți în ture la serviciu.