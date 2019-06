HOROSCOP 17 IUNIE 2019, prezentat de Neti Sandu. Leii vor recupera o sumă de bani

Horoscop 17 IUNIE 2019, prezentat de Neti Sandu. Primim răspunsuri, ne luăm angajamente, facem achiziţii şi nu ne lăsăm până nu ne împlinim dorinţele la care n-avem de gând să renunţăm în ruptul capului.

Vibraţia zilei este 8 şi o să ţinem cu dinţii de bani, să-i nu-i cheltuim în neştire.

HOROSCOP 17 IUNIE 2019 GEMENI

Or să vă intre nişte bani, dar o să şi cheltuiţi cu frenezie c-aveţi o listă încăpătoare de lucruri care vă trebuie. O energie debordantă şi o să faceţi cât mai multe treburi şi poate va mai ajută cineva ca să le rezolvaţi pe toate c-aveţi o sumedenie de lucruri de făcut.

HOROSCOP 17 IUNIE 2019 RAC

O să puteţi sta de vorbă cu cineva care vrea să reluaţi o prietenie, o căsnicie sau o relaţie de afaceri şi să daţi cărţile pe faţă. E bine s-o luaţi de la începutul săptămânii cu investigaţiile medicale s-aveţi timp să aflaţi până vineri ce se-ntâmplă cu organismul vostru, să vă şi trataţi dacă e nevoie.

HOROSCOP 17 IUNIE 2019 LEU

O problemă care ţine de sfera imobiliară se poate rezolva şi o să puteţi vinde, cumpăra o locuinţă şi să lichidaţi problema asta care ţine de ceva vreme. O să recuperaţi nişte bani şi să vă gândiţi deja la nişte bilete de concediu, să plecaţi când or să poată şi ai voştri, la odihnă, la distracţie, acolo unde ştiţi că v-ar face bine.

HOROSCOP 17 IUNIE 2019 FECIOARĂ

Aţi putea relua nişte activităţi care să vă dea energie suplimentară, să resusciteze un interes pentru o zonă anume - de creativitate. Poate v-apucaţi de nişte reparaţii pe-acasă, o reamenajare sau mai construiţi o anexă, un atelier, un garaj, un foişor ceva prin curte şi o să puneţi serios, umărul la treabă.

HOROSCOP 17 IUNIE 2019 BALANŢA

V-aşteaptă cineva în străinătate sau într-un oraş îndepărtat din ţară şi o să vă duceţi cât de curând - poate pentru o perioadă mai lungă de timp. Şi voi aţi mai putea scoate din lucrurile care va ocupa locul degeaba pe-acasă şi să câştigaţi un spaţiu pe care să-l folosiţi altfel, să fie aerisit, frumos, confortabil.



HOROSCOP 17 IUNIE 2019 SCORPION

E posibil să-ntâlniţi pe cineva care vă poate fi companion de viaţă şi să vă şi meargă bine împreună. Poate-aveți multe drumuri de făcut ca să luaţi semnături, să faceţi nişte livrări poate ori despre nişte achiziţii o fi vorba şi să fie un consum nervos, dar şi o satisfacţie.

HOROSCOP 17 IUNIE 2019 SĂGETĂTOR

O să vă caute cineva care-şi doreşte să fiţi împreună şi nu mai trebuie decât să vreţi şi voi şi o să vă gândiţi în perspectiva - puteţi fi un cuplu sau nu. Apar noutăţi la voi care ţin de sfera contractuală şi o să vă consultaţi cu partenerii de afaceri ca să luaţi cele mai bune decizii.

HOROSCOP 17 IUNIE 2019 CAPRICORN

O să-ncercaţi o formă de colaborare şi care-o să v-aducă succes, o să vă asiguraţi venituri pe o durată mai lungă de timp. Se pot reactiva nişte probleme de sănătate şi dacă nu le luaţi în seamă organismul o să dea semne de oboseală şi o s-aveţi de tras.

HOROSCOP 17 IUNIE 2019 VĂRSĂTOR

Poate puneţi în practică o idee şi vă ţineţi de ea şi o să şi scoateţi bani frumoşi dacă vă menţineţi pe poziţii. E momentul s-aduceţi mai multă prospeţime în relaţia de cuplu şi o să se sudeze frumos, veţi face progrese şi vă puteţi şi căsători până la sfârşitul anului.

HOROSCOP 17 IUNIE 2019 PEŞTI

Poate-aveți de semnat nişte acte şi o să vă daţi peste cap să luaţi toate parafele ca să avansaţi cu proiectele în care v-aţi pus mari speranţe. Poate vă mutaţi altundeva, sau pregătiţi o reşedinţă de vacanţă pentru voi, pentru copii şi o să investiţi bani serioşi acolo, că nu merge altfel.

HOROSCOP 17 IUNIE 2019 BERBEC

Poate găsiţi printr-o agenţie turistică o ofertă de nerefuzat la un preţ acceptabil şi o să faceţi tot posibilul să achitaţi sejurul. Vă parvin nişte rezultate de la şcoală, de la vreun interviu, de la judecătorie poate şi o să ştiţi ce-aveţi de făcut de-aici încolo, să fie elevare socială.

HOROSCOP 17 IUNIE 2019 TAUR

Or să vă intre banii pe care i-aţi revendicat, vă bucuraţi şi de promisiunile ulterioare c-o să mai aveţi de unde să luaţi nişte bani. Puteţi găsi ceva în plus de lucru şi să câştigaţi banii cu care să luaţi şi ce nu vă puteaţi permite, mai ales copiilor, care vă tot roagă câte ceva.

