Horoscop 17 decembrie. O sumă de bani importantă va salva sărbătorile acestei zodii

O zi reuşită. O să dăm zor să ne achităm de toate obligaţiile ca să încheiem anul cu toate obiectivele atinse, să n-avem ce ne reproşa. Vibraţia zilei este 8 şi să cheltuim mai cu milă banii, să ne-ajungă de sărbători.

SĂGETĂTOR

O să vă caute cineva care speră să formaţi un cuplu, poate e un remake şi chiar o să fie bine. Se-anunţă câştiguri, şi o să vă bucuraţi şi de bani, dar şi de promisiuni de colaborare pentru anul viitor, că tot e anul vostru special, cu Jupiter în zodia voastră.

CAPRICORN

O să tot fiţi pe drumuri, le faceţi poate şi nişte comisioane unor prieteni care au nevoie de câte ceva şi o s-aveţi un program încărcat. Sunt lucruri - de suflet - pe care le puteţi rezolva în perioada asta şi să va-mpacati cu cineva, să continuaţi o relaţie, să vă faceţi o altă viaţă.

VĂRSĂTOR

Le-aţi rămas datori unor oameni care se bazează pe o vorbă spusă de voi, sau pe un lucru pe care numai voi puteţi să-l faceţi. O să cheltuiţi mai mulţi bani decât de obicei poate pentru că ştiţi c-o să aveţi de recuperat o sumă mare la sfârşit de an şi n-o să rămâneţi pe zero.

PEŞTI

O s-aveţi parte de o serie de recompense şi o să vă surprindă faptul că munca voastră n-a trecut neobservată. A venit scadenţa şi trebuie să vă achitaţi de toate dările, să nu vă prindă anul nou cu datorii, să fiţi curaţi - lacrimă - din punctul ăsta de vedere.

BERBEC

Se conturează o schimbare în viaţa voastră şi o să fiţi prompţi în replică - aşa, că de obicei şi o să vă folosiţi - la maximum - toate resursele. V-aşteaptă cineva în altă ţară, în altă localitate şi o să vă aranjaţi o plecare, mai luaţi pe cineva cu voi, şi o să vă placă să mai cutreieraţi prin ţară, prin lume.

TAUR

De sănătate să va-ngrijiti, să nu lăsaţi nimic să treacă de la sine să n-apara neplăcerile exact de sărbători. O să mai faceţi ordine în lista de prieteni c-o să vedeţi că unii deşi au zis că merg cu voi de sărbători, în vacanţă, bat în retragere, c-or fi găsit altceva mai incitant.

GEMENI

Poate-ati pus ochii pe nişte lucruri de cumpărat, de cadou, sau de casă, şi e momentul să treceţi la fapte. Poate antamaţi o lucrare pentru anul viitor şi ştiţi pe ce bani puteţi conta, vedeţi dacă vi se respectă şi celelalte condiţii şi o să vă gândiţi serios până în ianuarie.

RAC

Vă bucuraţi de un ajutor material fie de la serviciui, fie de la nişte rude, fraţi, surori, veri, mătuşi, unchi, bunici. Se poate să fie mult mai mult de lucru la serviciu, sau în particular, dacă mai aveţi nişte colaborări şi să vă bucuraţi şi de bani, să strângeţi un capital.

LEU

O veste bună de la cineva care vă iubeşte şi vrea să aflaţi şi s-aveţi o reacţie, să fiţi conectaţi. Segmentul creativitate e activat şi vă puteţi cultiva un hobby, sau puteţi câştiga bani dintr-o activitate pe care-o faceţi din plăcere.

FECIOARĂ

Poate-o s-aveţi mai mult curaj să încercaţi o împăcare cu cineva de care v-aţi separat şi pe care-l vreţi înapoi. V-au rămas lucruri nerezolvate şi ar trebui să le lichidaţi până la sfârşitul anului - şi cel mai bine - ar fi să le luaţi pe rând şi-ncet încet să vă eliberaţi de datorii de tot felul.

BALANŢA

O s-aveţi cu cine să plecaţi în plimbare dacă maşina e pe butuci, în servis, ori nu conduceţi că n-aveţi carnet. O să-i adunaţi pe toţi ai voştri la un festin de sărbători pentru că e un an special pentru consolidat relaţiile de familie şi o să găsiţi ocazii să-i strângeţi, mai ales acum, de sărbători.

SCORPION

Poate vin rudele cu care veţi petrece crăciunul, sau vin doar să facă aprovizionarea, să cumpare cadouri pentru sărbători - vin musafiri. Prima de Crăciun pe care vă bazaţi o să vină, se poate să mai fie nişte subvenţii de la partenerul de cuplu, de la părinţi şi să staţi bine cu banii, să luaţi ce-aveţi nevoie de mâncare, de cadouri.

