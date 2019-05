Horoscop 14 mai 2019, prezentat de Neti Sandu. Balanțele au parte de surprize nesperate

Pro TV

Horoscop 14 mai 2019, prezentat de Neti Sandu. O să ne gândim serios la viitor pentru că ne dorim stabilitate şi la serviciu şi în relaţiile de familie, de cuplu. Vibraţia zilei este 5.

HOROSCOP 14 MAI 2019 TAUR

O să vă puteţi înţelege mult mai bine cu partenerul de cuplu dacă o să petreceţi o oră două şi în afara casei, la plimbare, la film şi chiar la shopping. O să vă reuşească demersurile care ţin de acte, de şcoală, examene, interviuri şi o să vă croiţi un alt rost, poate incepeti ceva care să va aducă satisfacţii profesionale şi materiale.

HOROSCOP 14 MAI GEMENI

Poate apare o ocazie să vă luaţi o maşină, ori altceva pentru casa, la un preţ accesibil, mai ieftin decât cel obişnuit. Iniţiativele nu vă lipsesc şi o să atrageţi nişte oameni cu care să colaboraţi în bune condiţii şi să vă asiguraţi banii de care-aveti nevoie în perioada asta

HOROSCOP 14 MAI RAC

Se pare ca o să insiste nişte prieteni să vă-ntâlniţi în timpul liber să puneţi umărul la un proiect care v-ar aduce beneficii sufleteşti. Promite să fie o perioadă de afirmare în plan profesional şi poate alegeţi o activitate, un proiect care să v-aducă în atenţia şefilor, să câştigaţi şi mai mulţi bani.

HOROSCOP 14 MAI LEU

O să vă scoată cineva la o cafea, ori la o cină romantică să vă faceţi planuri cu bătaie lungă, poate vă căsătoriţi. O să vă faceţi auzite, cunoscute părerile într-un cadru public, o să vă asiguraţi că aveţi şi adepţi şi poate-o să treceţi la treabă, să puneţi în operă ce-aţi conceput.

HOROSCOP 14 MAI FECIOARĂ

E posibil să luaţi nişte bani pe care să-i păstraţi pentru o excursie, pentru vacanţă şi poate dacă plătiţi acum e mai ieftin. O invitaţie în afara ţării pe undeva să vă bucuraţi de peisaje, de prezenţa unor oameni cu care chiar aveţi multe în comun şi o să vă pregătiţi de o escapadă turistică.

HOROSCOP 14 MAI BALANŢA

Va scoate cineva la un spectacol, la o plimbare ca să vedeţi în ce ape se mai scalda relaţia voastră. Se pare că vă puteţi reface viaţa de cuplu, s-aveţi pe cineva care e de calibrul vostru şi să ţină pasul cu voi în tot ce faceţi, să fiţi o echipă.

HOROSCOP 14 MAI SCORPION

E posibil să-ntâlniţi pe cineva care să vă placă şi să faceţi cumva să vă vedeţi şi-n continuare până să vă lămuriţi dacă sunteţi făcuţi unul pentru celălalt. Un parteneriat de afaceri nu v-ar strica şi o să aveţi grijă să se deruleze totul în condiţii de siguranţă să puteţi câştiga bani şi să vă bucuraţi de prestigiu.

HOROSCOP 14 MAI SĂGETĂTOR

Cineva dintr-o relaţie care nu se încheiase definitiv va suna, vine, va invita la masă ca să vedeţi dacă mai e ceva de făcut ca să rămâneţi împreună. O să aveţi prilejul să le cereţi şefilor ce aveţi nevoie ca să duceţi la alt nivel calitatea muncii şi să urmeze şi o avansare, măcar spre toamna, dacă nu în perioada asta.

HOROSCOP 14 MAI CAPRICORN

Poate faceţi nişte reparaţii pe acasă, vă pregătiţi de mutare, eliberaţi o locuinţă şi vă mutaţi în alta. Poate o să vreţi să va-ntemeiati o familie pentru că, în sfârşit, vrea şi partenerul s-aveţi copii că n-o fi fost de acord, nu era pregătit acum ceva vreme.

HOROSCOP 14 MAI VĂRSĂTOR

O să puteţi legaliza un act, poate e ceva care se rezolva la notar şi o să vă şi coste taxele de timbru. O fi intervenit ceva care i-a schimbat programul fiinţei iubite şi se va da totul peste cap, dar să nu lăsaţi să vă scape totul de sub control c-or s-apara certuri.

HOROSCOP 14 MAI PEŞTI

Se poate să luaţi un supliment salarial şi să aveţi cu ce să daţi o fugă la munte, la mare, în weekend-ul ăsta, în celălalt. Preocupările de grup or să fie deconectante, or să vă tot vină idei de afaceri, tot e an bun de cariera pentru voi şi o să vă urcaţi vertiginos în ierarhie.

HOROSCOP 14 MAI BERBEC

O să daţi refresh înfăţişării, ca să vă simţiţi şi mai bine în pielea voastră, sau poate v-aţi îndrăgostit şi vreţi să faceţi o schimbare totală. Vine cineva cu o ofertă de colaborare şi o să fie împachetată frumos încât să vă convină, să vă angajaţi pentru o vreme în proiectul respectiv şi dacă lucrurile merg bine o să continuaţi.

