Horoscop 12 ianuarie 2023, cu Neti Sandu. Zodia care urmează să primească sume mari de bani

Vibraţia zilei este 3 şi trebuie vorbit clar ca să se-nţeleagă.

Horoscop 12 ianuarie 2023 – CAPRICORN

O să rezolvaţi probleme mai vechi şi o să vă găsiţi, poate, o nouă direcţie care să vă aducă satisfacţii materiale, dar o şi mai bună vizibilitate în domeniu.

O să mai cheltuiţi nişte bani cu casa, poate vă schimbaţi telefonul, vă luaţi alt televizor, o să tot scoateţi bani din buzunar.

Noutăţi, veşti bune, recuperări, bani, bunuri poate fi o persoană care dispăruse din viaţa voastră.

Horoscop 12 ianuarie 2023 – VĂRSĂTOR

Se repară, ca prin minune, o relaţie sentimentală şi daţi uitării neînţelegerile, mergeţi mai departe şi o să vă bucuraţi de un trai fericit în doi.

O să lucraţi într-un grup care vă împărtăşeşte ideile şi o să vă bucuraţi de succes, o să fie un progres în plan profesional.

Se poate să întâlniţi pe cineva care să vă schimbe viaţa în bine şi să fiţi fericiţi, în sfârşit.

Horoscop 12 ianuarie 2023 – PEŞTI

Poate vi se oferă ceva nou de lucru şi o să vă orientaţi spre ceva nou, incitant şi care să vă aducă un plus de prestigiu, că o să vă implicaţi trup şi suflet în activitatea respectivă.

Vine cineva care aşteaptă de ceva vreme să vă întâlniţi şi o să vă prindă bine să luaţi pulsul relaţiei.

Se poate să vă reinventaţi, să faceţi lucruri la care visaţi de multă vreme şi să aveţi succes.

Horoscop 12 ianuarie 2023 – BERBEC

Se pare că mai aveţi de luat nişte rămăşiţe de bani şi să v-ajungă de cheltuială deocamdată. Sumele mai mari urmează să sosească, Jupiter le aduce.

O să puteţi da lovitura în afaceri dacă vă folosiţi flerul şi o să vă surprindă cât de bine or să vă iasă toate.

Apar noi oportunităţi de a vă lansa pe o nouă orbita profesională şi o să vă bucuraţi de susţinere din partea unor oameni influenţi.

Horoscop 12 ianuarie 2023 – TAUR

Se rezolvă ceva care v-a dat mult de furcă, poate are legătură cu banii sau cu o plecare şi abia acum vă puteţi duce unde vă programaserăţi anul trecut.

V-aţi putea face o rezervare să vă duceţi pe undeva o zi, doua, la sfârşit de săptămână şi să vă relaxaţi.

Vă aşteaptă cineva departe, poate în străinătate, să vă încercaţi şansele de a fi într-o relaţie sentimentală care promite.

Horoscop 12 ianuarie 2023 – GEMENI

Perioada de frământări interioare s-a cam terminat, e bine să atacaţi obiective noi care să vă aducă succes, echilibru financiar şi să faceţi progrese considerabile.

Problemele de sănătate mai erodează pe ici, pe colo şi trebuie făcut ceva ca să le eliminaţi.

O să revedeţi o persoană care vă poate deveni partener de viaţă dacă n-aveţi pe nimeni şi găsiţi compatibilitate sufletească.

Horoscop 12 ianuarie 2023 – RAC

Vi se propune o funcţie, dar sunteţi temători şi greu de spus dac-o să acceptaţi, că nu aveţi chef de responsabilităţi care să vă sustragă de la îndatoririle de familie.

Se face lumină într-o chestiune de ordin sentimental, c-a fost o defazare în sfera comunicării şi relaţia de doi pare să se fi recalibrate.

Se rezolvă probleme mai vechi şi o să vă puteţi angaja altundeva şi să beneficiaţi de o constantă financiară.

Horoscop 12 ianuarie 2023 – LEU

O să strângeţi relaţiile cu anturajul şi o să aveţi un feedback pozitiv şi în profesie şi în particular şi o să căpătaţi un plus de experienţă.

Poate reuşiţi să vă redresaţi cu banii şi o să vă limitaţi, totodată, şi cheltuielile.

Vă scoate la o cafea cineva cine vrea să vă coopteze într-o afacere care v-ar aduce câștiguri substanțiale.

Horoscop 12 ianuarie 2023 – FECIOARĂ

O apariţie surpriză, e cineva care v-a dus dorul si vrea să recupereze timpul pierdut şi are veşti bune pentru voi - poate veţi fi împreună, o să vă căsătoriţi, dacă nu sunteţi căsătoriţi.

Aveţi idei care or să fie bine apreciate de către şefi şi o să se observe şi un surplus salarial în scurt timp.

Vine cineva în vizită şi o să vă alegeţi cu o idee care să v-asigure bani şi alte beneficii. Va inspiră persoană.

Horoscop 12 ianuarie 2023 – BALANŢA

Relaţia cu partenerul de cuplu va căpăta o nouă dimensiune şi o să vă înţelegeţi mult mai bine pentru că veţi comunica în alţi termeni, o să se vadă cât de bine vă armonizaţi.

Vine o confirmare de la drum, din partea unei instituţii şi o să fie cazul să şi călătoriţi c-aveţi treaba, dar e interes turistic.

E momentul să-ntâlniţi pe cineva care să vă umple, frumos, viaţa, dacă sunteţi singuri.

Horoscop 12 ianuarie 2023 – SCORPION

Or să vină mai mulţi bani de la serviciu poate pentru că veţi munci în plus şi-o s-o ţineţi aşa până în mai, după care mai şi respiraţi, c-or să vă reţină atenţia alte lucruri.

E cineva care e interesat de voi şi poate faceţi cumva să vă evaluaţi şi voi sentimentele să ştiţi cum răspundeţi.

Se rezolvă chestiuni legate de şcoală, de acte, în general şi de nişte drumuri pe care urmează să le faceţi.

Horoscop 12 ianuarie 2023 – SĂGETĂTOR

Animozităţile din relaţia cu şefii s-au mai estompat că nu le-aţi mai dat motiv de supracontrol şi vă puteţi vedea liniştit de treabă, că o să vină şi succesul.

Sunt cheltuieli pe care le puteţi evita şi pe altele nu, dar e bine să gestionaţi cu grijă bugetul o vreme.

O să remediaţi, din mers, relaţia cu şefii şi or să aibă mai multă încredere în capacitatea voastră profesională.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , Dată publicare: 11-01-2023 21:30