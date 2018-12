Horoscop 12 decembrie 2018. Primă de Crăciun extrem de consistentă pentru nativii acestei zodii

iStock

O să trecem mai uşor peste lucrurile care ne pot pune în încurcătură şi o să atacăm frontal orice situaţie ca să ne economisim.

Vibraţia zilei este 3 şi o să vorbim deschis despre ce ne interesează, să nu pierdem vremea.

SĂGETĂTOR: O revenire la o dragoste mai veche, pe care n-aţi înţeles-o pe de-a-ntregul la momentul respectiv şi acum o să vedeţi altfel lucrurile. O definitivare - primiţi ok-ul pentru o achiziţie, poate vi s-au rezervat bilete de tren, avion, cazare să plecaţi pe undeva de Anul Nou.

CAPRICORN: Se pare c-o să onoraţi invitaţia la o reuniune mondenă, pot fi acolo colegi de breaslă, dar şi alţi oameni pe care vi-i puteţi face prieteni. O să deznodaţi iţele unei afaceri şi să vă meargă mult mai bine din punct de vedere profesional, să depăşiţi nişte blocaje care v-au frustrat enorm.

VĂRSĂTOR: Se poate să faceţi cunoştinţă cu cineva care o să ţină pasul cu voi într-o relaţie care poate duce şi la căsătorie. Se pare c-o să vă aflaţi într-un mediu amical foarte plăcut, poate sărbătoriţi pe cineva sau îi felicitaţi pe nişte prieteni care şi-au anunţat logodna, căsătoria sau faptul că vor deveni părinţi.

PEŞTI: E posibil să vă luaţi banii fără de care nu vă puteţi mişca, iar dacă nu şi nu, trebuie insistat cu telefonul, daţi e-mail. O să fiţi cooptaţi într-o echipă care pregăteşte un eveniment de sărbători şi o să vă dovediţi disponibilitatea, să faceţi treabă bună, să fiţi, în primul rând voi mulţumiţi.

BERBEC: E bine să vă-ngrijiți de sănătatea voastră, dar nici pe ai voştri să nu-i lăsaţi de izbelişte, tocmai acum când vin sărbătorile. Vă daţi întâlnire cu partenerii de afaceri să recuperaţi banii pentru care aţi muncit şi să duceţi la bun sfârşit proiectul care poate însemna relansarea voastră.

TAUR: Poate vă mai ajută cineva cu problemele casei, să vă facă toate cumpărăturile şi să vă descurcaţi cu cheltuielile în perioada asta. Poate reglaţi situaţia financiară, să scăpaţi de nişte rate, să cereţi un salariu în avans, nişte facilităţi şi să le asiguraţi alor voştri nişte sărbători într-adevăr fericite.

GEMENI: E posibil să apară nişte cheltuieli neprevăzute şi să daţi dovadă de inventivitate ca s-o scoateţi la capăt cu toate. Poate primiţi o serie de aprobări care v-ar aduce beneficii în mai multe domenii şi aţi face progrese vizibile.

RAC: Vin bani din urmă, se-apropie şi prima de Crăciun şi o să staţi bine din punct de vedere financiar. Se poate să vă-ndurați, să vă faceţi timp şi pentru voi, să vă compuneţi o garderobă pentru perioada asta a anului şi să aduceţi îmbunătăţiri look-ului.

LEU: Vă puteţi aştepta la surprize de tot felul din partea şefilor şi o să se lase şi cu o primă şi cu o avansare, cât de curând. O să fiţi deschişi noilor provocări şi poate daţi de un job mai bun sau de o preocupare de timp liber incitantă şi care vreţi să vă scoată din starea de apatie.

FECIOARĂ: O s-aveţi multe de făcut şi pe-acasă, nu numai la serviciu şi o să le cereţi ajutorul alor voştri să vă terminaţi la timp treburile. Voi o să daţi zor să vă achitaţi de toate obligaţiile de serviciu, să fiţi siguri că vă luaţi banii şi că puteţi spera la mai mult, că prestanţă, vizibilitate la serviciu.

BALANŢĂ: Poate vă asociaţi cu cineva ca să lucraţi la un proiect care v-ar aduce bani, glorie, un venit constant. Poate-o să luaţi ceva mai mulţi bani decât fusese vorba, dar îi meritaţi şi-o să faceţi ceva important cu ei, pe lângă ce v-aţi propus în mod obişnuit.

SCORPION: O s-aveţi pe cineva care să vă fie alături în orice situaţie şi n-o să vă mai simţiţi singuri şi vulnerabili, ci stăpâni pe voi. Se pare c-o să primiţi confirmări de la o agenţie turistică, ori poate de la una imobiliară sau c-o să primiţi ce-aţi comandat online ca să vă fie mai uşor.

