Horoscop 10 noiembrie 2022, cu Neti Sandu. Norocoșii care primesc bani. Cineva trebuie să aibă grijă la sănătate

Vibraţia zilei este 1 şi e bine să-ncepem ceva cu forţe proaspete.

Horoscop 10 noiembrie 2022 – SCORPION

Le-aţi rămas datori unor oameni cu nişte răspunsuri, în scris, sau verbale, poate trebuie să vă daţi acordul pentru un contract care v-ar aduce bani.

O să luaţi startul într-o nouă aventură profesională şi n-o să vă lăsaţi până n-o să ajungeţi number one!

Se pare c-o să lărgiţi cercul de prieteni şi o să ieşiţi pe la mondenităţi c-aţi stat destul, ascunşi în carapace.

Horoscop 10 noiembrie 2022 – SĂGETĂTOR

O să vă daţi întâlnire cu nişte posibili colaboratori ca să puneţi bazele unei afaceri, c-aveţi planuri mari, să avansaţi în carieră, c-aveţi resurse.

Răspunsul pe care-l aşteptaţi de la fiinţa iubită o să fie cu două sensuri şi nişte lucruri mai au până să se clarifice.

E posibil să vă îndrăgostiţi de cineva nou apărut în peisaj şi să vă aşezaţi la casa voastră.

Horoscop 10 noiembrie 2022 – CAPRICORN

Vă puteţi asocia cu o echipă ca să vă relansaţi pe o piaţă de succes şi o să vă asiguraţi banii cu care o să acoperiţi cheltuielile acestui sfârşit de an.

Vin ceva bani de la serviciu şi o să vă achitaţi de toate obligaţiile financiare ca să fiţi cu toate cheltuielile la zi!

Banii vă cam zboară din cont, dar poate faceţi unele modificări pe-acasă, că vă luaţi mobilă, aparatură.

Horoscop 10 noiembrie 2022 – VĂRSĂTOR

Se anunţă şi la voi o afacere bănoasă şi o să puteţi pleca în timpul liber la odihnă, la distracţie, c-aveţi mare nevoie de un repaos.

Vă curtează cineva care e pe aceeaşi lungime de undă cu voi şi o să vă lăsaţi purtaţi de vraja ca vă doriţi o relaţie.

Se poate să vă treziţi cu reproşuri din partea fiinţei iubite că nu v-aţi respectat un angajament, nişte promisiuni

Horoscop 10 noiembrie 2022 – PEŞTI

Sfera deplasării e animată, semn că vine o invitaţie de undeva să petreceţi o vacanţă departe sau sărbătorile.

Aţi putea câştiga mai uşor banii, dar aveţi grijă de sănătate şi să vă alimentaţi mai atent, să mâncaţi sănătos.

Horoscop 10 noiembrie 2022 – BERBEC

Se poate să primiţi nişte bani, dar şi o atenţionare că n-aţi plătit vreo taxă, un impozit şi trebuie avut grijă să nu luaţi vreo amendă.

E cineva care aşteaptă un răspuns de la voi şi poate puneţi ordine în viaţă şi luaţi o decizie majoră.

Relaţia de cuplu are nevoie de un refresh, să petreceţi mai mult timp liber, că a dispărut comunicarea.

Horoscop 10 noiembrie 2022 – TAUR

Aţi putea face rost de bani în plus dintr-o afacere particulară şi să-i faceţi o surpriză fiinţei iubite să plecaţi două, trei zile undeva la distracţie.

E momentul să vă îngrijiti şi de voi, să alegeţi nişte activităţi care să vă destindă, poate practicaţi şi un sport.

O să puteţi negocia un contract, în timp ce ofertele de muncă sunt mai multe şi să şi bateţi palma.

Horoscop 10 noiembrie 2022 – GEMENI

O să puneţi punctul pe i în relaţia cu fiinţa iubita si n-o să lăsaţi să se interpună nimeni, n-o să vă lăsaţi influenţaţi că ştiţi, foarte bine, ce vă doriţi cu adevărat.

Se poate să vă ocupaţi de reparaţia maşinii, poate strângeţi deja bani să vă luaţi alta, dacă nu se poate repede.

Se poate să vă ia prin surprindere cheltuielile, dar oţi fi dat de nişte achiziţii costisitoare şi atât de necesare.

Horoscop 10 noiembrie 2022 – RAC

Şefii pot vedea în voi nişte lideri, mai ales în cazul în care aţi raportant un succes recent şi să fie momentul vostru de succes şi să căpătaţi o funcţie.

O să munciţi poate mai mult în perioada asta, dar şi banii vor fi în număr mai mare şi-o să fie un confort financiar.

O să vă puneţi în valoare latura creativă şi să vă eliberaţi, în felul ăsta, de stres, să mai şi respiraţi.

Horoscop 10 noiembrie 2022 – LEU

Se poate să faceţi o schimbare majoră, să vă căsătoriţi, poate plecaţi din şi în altă zonă geografică, să locuiţi, ori poate să munciţi pe durata unui contract de muncă.

O să reglaţi din mers, actele care ţin de locuinţă, ori poate să munciţi pe durata unui contract de muncă.

Poate va mai ocupaţi şi de voi, să luaţi o porţie de odihnă la sfârşit de săptămână, să vă duceţi în plimbare pe undeva.

Horoscop 10 noiembrie 2022 – FECIOARĂ

O să vă bucuraţi de nişte privilegii din partea şefilor şi o să aveţi un randament şi mai bun la slujbă, c-o să vă simţiţi apreciaţi, munca voastră contează.

O s-aveţi succes la şcoală, la examene, interviuri, aţi putea câştiga şi un proces şi să scăpaţi de nişte griji.

Se poate să dedicaţi mare parte din timp studiului, se poate să aveţi şi examene, iar unii dintre voi să-i duceţi pe copii la cursuri speciale, în completarea şcolii.

Horoscop 10 noiembrie 2022 – BALANŢA

Se anunţă o perioadă mai bănoasă şi cu oferte de lucru, fie ele şi în colaborare şi o să fie o redresare din punct de vedere financiar, că vă cam destabilizaserăţi.

O să munciţi, probabil, mai mult decât de obicei şi o să vă sporiţi veniturile - veţi avea şi cheltuieli pe măsură.

V-aţi putea găsi alt serviciu şi să câştigaţi, totodată, bani din colaborări, sau mai vin şi bani din urmă.

