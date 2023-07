Transformarea incredibilă prin care a trecut Cillian Murphy pentru rolul lui Oppenheimer. „Mânca o migdală pe zi”

Actorul în vârstă de 47 de ani joacă rolul principal în filmul a cărui acțiune se desfășoară în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. J Robert Oppenheimer este fizicianul care a proiectat bomba atomică în acea perioadă, ca parte a Proiectului Manhattan.

Emily Blunt, actriță care joacă în același film, a vorbit despre transformarea drastică pe care a suferito Cillian Murphy, el fiind nevoit să slăbească foarte mult pentru acest rol.

„Putea să mănânce doar o migdală pe zi. Era atât de slăbit”, a spus aceasta.

Cillian a avertizat publicul că această abordare nu este una sănătoasă. Actorul a povestit că i-a luat mai mult de cinci luni înainte să înceapă filmările pentru a se pregăti atât fizic, cât și emoțional, scrie dailymail.co.uk.

„Îmi place să joc cu corpul meu, iar Oppenheimer avea o siluetă care ieșea în evidență și pe care am vrut să o am și eu. Am fost nevoit să slăbesc și am făcut ajustări și la costume și croieli; el era foarte slab, aproape piele și os, trăia doar cu martini și țigări”, a spus Cillian.

De asemenea, actorul a mărturisit că această „dietă” a fost și un test pentru el, dar nu o recomandă nimănui.

„Începi să fii competitiv cu tine însuți ceea ce nu este sănătos. Nu recomand”, a spus el.

Cillian nu a vrut să dezvăluie kilogramele pe care le-a dat jos pentru rol.

Sursa: Daily Mail Etichete: , Dată publicare: 19-07-2023 16:10