„Mai fericiți ca niciodată”. Katy Perry și Orlando Bloom ar urma să se căsătorească în 2024. Cei doi sunt logodiți din 2019

Actorul Orlando Bloom a cerut-o în căsătorie pe cântăreață de Ziua Îndrăgostiților în 2019, însă cuplul încă nu a ajuns în fața altarului. Inițial, au fost programați să se căsătorească în 2020, dar planurile lor au fost amânate din cauza pandemiei de COVID-19.

Katy și Orlando speră acum că 2024 va fi anul în care își vor uni destinele.

„Sunt mai fericiți ca niciodată și toată lumea prezice că se vor căsători în curând – posibil chiar și de Ziua Îndrăgostiților, care este aniversarea logodnei lor”, a spus un apropiat al celor doi.

Ei au vrut inițial să se căsătorească în Japonia, însă s-au răzgândit.

„A face ceva mai aproape de casă în California are mult mai mult sens. Locul lor din Montecito are nouă acri, așa că există destul loc pentru a face asta acolo. În plus, este aproape de Los Angeles, așa că toți prietenii lor din showbiz ar putea participa cu ușurință", a mai spus sursa citată.

Katy Perry a adus pe lume primul său copil, o fetiță pe nume Daisy Dove Bloom, la finalul lunii august 2020.

Anterior, cântăreaţa a fost căsătorită cu prezentatorul TV britanic Russell Brand, timp de doi ani, din 2010.

Bloom a mai fost însurat cu modelul australian Miranda Kerr, cu care are un fiu pe nume Flynn.

Sursa: Mirror Etichete: , , , Dată publicare: 07-01-2024 16:59