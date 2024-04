Un acrobat a căzut din „roata morții” în timpul unui spectacol de circ. Publicul a fost evacuat

Paramedicii au ajuns de urgență la locul faptei, iar acrobatul a fost transportat la spital. Cortul în care se desfășura spectacolul a fost evacuat.

Momentan nu se știe în ce stare este acrobatul.

Un martor a declarat că bărbatul și-ar fi pierdut echilibrul, moment în care a căzut din „roata morții”.

In blackpool Tower with kids watching circus when the bloke who was at top of the wheel of death fell to the ground immediately all audience was escorted out hope he is ok ???? pic.twitter.com/Ci4Z6Y1ypL