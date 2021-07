Zece ani de la decesul cântăreței Amy Winehouse. Detalii neștiute din viața artistei

Se împlinesc zece de ani de la decesul cântăreţei Amy Winehouse.

Amy Winehouse a devenit prima femeie britanică care a câştigat cinci Grammy în aceeaşi noapte, la 10 februarie 2008, cu albumul "Back to Black" (2006), primind inclusiv "Best New Artist and Record of the Year" pentru piesa "Rehab". În 2008, albumul său "Back to Black" a fost declarat al doilea cel mai vândut album din lume, iar în 2009, a intrat în Cartea Recordurilor Mondiale Guinness pentru "Most Grammy Awards Won by a British Female Act", potrivit www.biography.com.

Getty

A fost fiica unui șofer de taxi și a unei farmaciste



Getty

Cântăreaţa s-a născut la 14 septembrie 1983. Fiică a unui şofer de taxi şi a unei farmaciste, a crescut în nordul Londrei, într-o familie unde asculta o gamă variată de muzică, de la James Taylor la Sarah Vaughan. Familia a fost cea care i-a insuflat pasiunea pentru muzică.

Citește și Fostul iubit al cantaretei Amy Winehouse, judecat pentru ca ar fi abuzat o tanara inconstienta

La vârsta de zece ani, Amy cânta alături de prietena ei cea mai bună, şi a fondat un grup de rap amator de scurtă durată numit Sweet 'n Sour. La vârsta de 12 ani, a fost acceptată în prestigioasa şcoală de Teatru Sylvia Young, iar un an mai târziu a primit prima ei chitară, potrivit site-ului www.thefamouspeople.com.

Mai târziu, a intrat la "Brit School for Performing Arts and Technology", o şcoală din Londra, specializată în formarea profesională în artele spectacolului, absolvită, printre alţii şi de artista Adele.

La 20 de ani a lansat primul său album



Getty

La 20 de ani, a lansat primul său album, "Franck" (2003), un amestec de jazz, pop, soul şi hip-hop apreciat de critici, care a fost nominalizat la premiul Mercury Music, precum şi la două premii BRIT. Single-ul de debut de pe album, "Stronger Than Me", i-a adus un premiu Ivor Novello. Britanicii s-au îndrăgostit atât de farmecul vocii ei grave şi tulburătoare, dar şi de folosirea jargonului cockney, ce a adus o notă suplimentară de autenticitate şi originalitate. Însă, în timp ce cariera ei devenea promiţătoare, abuzul de alcool era din ce în ce mai evident. Ea a început şi o relaţie tumultuoasă cu asistentul video muzical Blake Fielder-Civil, care a recunoscut că i-a furnizat artistei droguri puternice.

În 2006, managerii companiei care administrau activitatea sa i-au sugerat să urmeze o cură de dezintoxicare pentru a-şi trata problemele ce deveneau din ce în ce mai grave. Cântăreaţa a renunţat la companie şi a compus piesa "Rehab", în care a abordat refuzul ei de a primi tratament pentru abuzul de substanţe. "Rehab" a devenit un hit la nivel mondial şi a fost începutul unui nou album, "Back to Black", un amestec de jazz, soul, rock şi pop clasic, produs în 2006, care a fost un succes critic, câştigând un premiu BRIT pentru cel mai bun artist solo feminin şi o nominalizare BRIT pentru cel mai bun album britanic în 2007. Lansat, apoi, în America, a fost o lovitură instantanee, pentru mai multe topurile muzicale Billboard, vânzând un milion de exemplare până la sfârşitul acelei veri, "Rehab" urcând şi în top 10 din SUA.

Winehouse a dezvăluit că relaţia ei cu tânărul de 23 de ani a fost inspiraţia pentru mai multe piese de pe "Back to Black". Cuplul s-a căsătorit pe 18 mai 2007, într-o ceremonie la Miami, Florida.

În 2007 a fost internată în spital în urma unei supradoze



Getty

La 8 august 2007, cântăreaţa a fost internată în spital în urma unei supradoze şi mai multe medicamente. Episodul a dus la anularea unui turneu planificat în America de Nord, potrivit www.biography.com. Anul 2007, din viaţa artistei, a fost marcat de mai multe arestări şi anulări de concerte, pe fondul consumului de droguri şi alcool, apoi şi 2008. După ce a recunoscut public abuzul cu substanţe ilegale, cântăreţei i-a fost refuzată viza SUA, fapt care a împiedicat-o să cânte în direct la premiile Grammy din 2008, unde a fost multiplu câştigătoare. În schimb, a cântat la Londra, transmisă prin satelit.

În ciuda succesului ei muzical, sănătatea şi viaţa personală a artistei au început să se deterioreze rapid. Până la sfârşitul anului 2008, căsătoria cântăreţei s-a dizolvat. Ea a renunţat la consumul abuziv de substanţe în 2008, după o perioadă de reabilitare, din dorinţa de a face muzică din nou, potrivit site-ului www.imdb.com. Amy Winehouse a încercat să reapară pe frontispiciul industriei muzicale, în vara lui 2011, numele ei regăsindu-se pe afişele mai multor festivaluri europene.

În 2011, la doar 27 de ani, a fost găsită moartă în apartamentul său din Londra



La 23 iulie 2011, la doar 27 de ani, vedeta pop a fost găsită moartă, în apartamentul său din Londra. Autopsia a arătat că ingerase în mod voluntar "o cantitate foarte mare de alcool". Amy s-a alăturat astfel altor stele ale muzicii ale căror decese provocate de abuzul de substanţe au fost neaşteptate şi mult prea timpurii.

La scurt timp după moartea artistei, la marcarea a 28 de ani de la naşterea artistei, familia ei a înfiinţat Fundaţia Amy Winehouse, pentru a ajuta tinerii în lupta împotriva consumului de droguri şi alcool.

Vânzările albumelor sale au explodat după decesul său



Getty

Vânzările albumelor sale au explodat după decesul său, al doilea său disc, "Back to Black", a reintrat în topuri după aproape cinci ani de la lansare. Albumul postum al cântăreţei s-a vândut în 70.000 de exemplare în primele 24 de ore de la lansare. "Lioness: Hidden Treasures" cuprindea 12 piese, unele inedite, dar şi noi versiuni ale unor cântece mai vechi.

O anchetă efectuată în 2013 a confirmat cauza morţii lui Amy ca fiind otrăvirea accidentală cu alcool. Se consideră, de asemenea, că lupta sa în curs de desfăşurare cu bulimia a contribuit la slăbirea şi incapacitatea organismului de a face faţă situaţiei, potrivit surselor citate.

În 2013, când ar fi împlinit 30 de ani, a primit o stea pe noul ”Music Walk of Fame”



La 14 septembrie 2013, data la care ar fi împlinit 30 de ani, Amy Winehouse a primit o stea pe noul "Music Walk of Fame", realizat la Londra, în cartierul Camden, celebru pentru numeroasele concerte care au loc acolo.

În 2015, a fost lansat un film documentar despre viaţa artistei, intitulat ''Amy'', regizat de Asif Kapadia, distins cu premiile Oscar, BAFTA şi MTV Movie, la categoria dedicată celui mai bun documentar, precum şi cu premiu Grammy pentru cel mai bun film muzical.