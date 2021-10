Viorica de la Clejani, vindecată de Covid, despre experiența din spital: Am văzut cum puneau oamenii în saci

Instagram

Viorica de la Clejani se numără printre cei care au avut nenorocul de a se infecta cu noul coronavirus.

Vindecată complet, artista a pășit în platoul lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre lupta cu boala, dar și imaginile șocante pe care le-a văzut atunci când se afla internată în spital.

Viorica de la Clejani s-a infectat cu SARS-CoV-2 în luna septembrie, iar forma pe care a făcut-o nu a fost una ușoară, așadar a avut nevoie de îngrijirile medicilor și a fost internată. Cântăreața de muzică lăutărească a povestit, vizibil afectată, despre imaginile pe care le-a văzut în spital și care continuă să o urmărească.

„Măruță, am văzut o fată de 30 de ani care a decedat, din păcate. Că ce fac oamenii…se duc la spital și semnează pe propria răspundere că se tratează acasă. Și eu așa am crezut. Nu am bănuit nicio clipă că mă vor interna. Dacă mai ai o boală, este și mai greu. Și mie mi-au găsit ficatul vraiește. Am văzut cum puneau oamenii în saci, trăgeau fermoarul ăla și gata. Altul care abia mai respira, în timp ce altcineva țipa", a povestit artista.

Viorica a mărturisit că acum, după ce s-a confruntat personal cu virusul despre care a auzit atât de multe, este mult mai atentă la măsurile de siguranță și tratează cu seriozitate pericolul real pe care acesta îl reprezintă.

„În viața mea nu mă mai iau după lume. Când am văzut masca aia de oxigen pe față…aoleu, Ioniță, m-am dus dracu. Mă omoară aștia pe aici. Masca de oxigen nu te omoară, așa cum spun oamenii. Așa credeam. Salut toți medicii care au avut grijă de mine. Îmi cer scuze față de mine, că am fost o proastă, față de doctori, care au studii”, a concluzionat artista.