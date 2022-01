Video. Scene romantice între Megan Fox și Machine Gun Kelly într-o cadă plină de trandafiri

Twitter

Megan Fox i-a lăsat fără cuvinte pe fani împărtășind un videoclip în timp ce stătea împreună cu logodnicul ei Machine Gun Kelly într-o cadă, scrie LadBible.

Actrița s-a folosit de pagina de Instagram pentru a le arăta fanilor momentele de poveste pe care le-a petrecut împreună cu muzicianul, care a cerut-o recent în căsătorie după doar un an și jumătate de realație.

În videoclip se pot observa picioarele celor doi în timp ce fac o baie într-o cadă cu petale de trandafir.

În videoclip, cuplul îndrăgostit este auzit râzând înainte ca MGK, să spună: „Uhh, ce naiba se întâmplă?”.

Actrița din „Transformers” a postat pe Instagram momentul în care a fost cerută:

„În iulie 2020, ne-am așezat sub acest copac banyan. Am cerut magie. Nu eram conștienți de durerea cu care ne vom confrunta într-o perioadă atât de scurtă și frenetică de timp. Deloc conștienți de munca și sacrificiile pe care această relație le-ar cere de la noi, dar intoxicați cu iubire. Și karma.

Cumva, un an și jumătate mai târziu, după ce am străbătut iadul împreună și am râs mai mult decât mi-am imaginat vreodată că ar fi posibil, m-a rugat să mă căsătoresc cu el.

Și la fel ca în fiecare viață înainte de aceasta și ca în fiecare viață care va urma, am spus da.…apoi ne-am băut fiecare sângele celuilalt.”