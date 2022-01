VIDEO Andreea Tonciu, dezvăluiri de la Survivor: „Au încercat să mă înjure, să se ia de mine, să mă atace”

Pro TV

Andreea Tonciu a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, unde a dezbătut pe larg tot ce s-a întâmplat în competiția Survivor până la momentul plecării ei.

Andreea Tonciu a vorbit despre colegii din echipa Faimoșilor și despre ce se întâmpla în jungla din Republica Dominicană.

Întrebată de Cătălin Măruță dacă avea ce căuta la Survivor România 2022, Andreea Tonciu a răspuns: „Normal că aveam ce căutam la Survivor. Și cine știe, poate mă întorc la Survivor că România mă vrea și trebuie să le facem pe plac telespectatorilor. Sinceră să fiu, pe plan sportiv nu pot să zic că eram foarte pregătită. Recunosc că probele sunt destul de grele, traiul acolo este foarte greu, dar orice are adaptare. Mie îmi pare sincer rău că nu am putut să mă adaptez cu oamenii cu care am trăit acolo. Credeți-mă că sunt de foarte mult timp în showbiz, dar așa suflete rele și reci nu am văzut în viața mea. În afară de Otilia, Roxana și Zmărăndescu care nu prea se băga”.

Fosta Faimoasă a debzătut relațiile pe care le-a avut cu fiecare concurent în parte.

Andreea Tonciu, despre CRBL: Pentru mine nu semnifică absolut nimic

Andreea Tonciu, despre CRBL: „CRBL nu este prietenul meu, prietenie este un cuvânt foarte mare, CRBL pentru mine nu semnifică absolut nimic, nu îl pot numi bărbat, în primul rând, pentru că nu este. A dat dovadă de mahalagism ieftin, cum el l-a numit. Din câte observați, dragii mei telespectatori, eu la această emisiune am fost foarte tăcută, am fost foarte la locul meu pentru că știu că unii dintre colegii mei au vrut să mă dea afară din această emisiune și știu că le-am făcut pe plac, dar am cedat, recunosc că am cedat”.

În urma eliminării Andreei Tonciu, CRBL a transmis: „Acum că mă gândesc, este în beneficiul echipei că a plecat Andreea pentru că era o problemă psihică a echipei. Cred că am început să ne strângem ca echipă, nu mai avem oameni care să stea de pomană”.

În cadrul emisiunii, Andreea Tonciu i-a dat răspunsul: „Pentru mine CRBL nu reprezintă absolut nimic, pentru mine CRBL este un bădăran pentru că nu știe cum să se poarte cu o femeie. Eu sunt curioasa cum se comportă cu soția lui, cu copilul lui pentru că el era singurul care zicea că nu îi este dor de nimeni, nu îi este dor de familie. El este foarte rău și din cauza asta nu se plânge. Are un suflet foarte rău și este foarte dur ca om. Am rămas și eu surprinsă pentru că de la o singură întrebare, fără vreo jignire, CRBL a izbucnit, m-a înjurat, aproape că m-a bătut. Crede-mă că mai avea puțin și mă bătea. Da, CRBL a vrut să mă agreseze și eu eram fericită dacă mă agresa. Pentru că dacă el își permitea să mă agreseze, făceam altfel lucrurile. Aveam un avocat bun care se ocupa de tot și zbura din emisiune, dar el nu își dorește asta pentru că el își dorește să stea până în finală. Dar la cât de praf este pe teren cred că o să zboare foarte repede. Nu mi se pare că CRBL este un om care să participe la Survivor”.

Andreea Tonciu: O iubesc pe Otilia

Andreea Tonciu a reușit, totuși, să lege o prietenie în cadrul competiției Survivor.

„O iubesc pe Otilia și crede-mă că azi-noapte mi-au dat lacrimile pentru că am văzut-o că a rămas singură și cât suferă. Este o prietenă foarte bună și de abia aștept să se întoarcă acasă”, a spus Andreea.

„Xonia este ok și ea. Radu Itu este un băiat foarte bun, dar făcând parte din această echipă o să fie foarte influențat și deja câțiva băieți îl luau la mișto și nu era ok pentru el. Dacă o să fie puternic poate să reziste”, a mai spus Andreea.

Andreea Tonciu: Fetele astea sunt la jungla iubirii

Ulterior, Andreea Tonciu a vorbit și despre Laura Giurcanu, făcând referire la secvența în care aceasta a petrecut mai mult timp alături de TJ Miles.

„Am cunoscut-o pe Laura Giurcanu aici, la Survivor. Nu mă știam cu ea. Am cunoscut-o pe sora ei pentru că am făcut parte dintr-un al reality show împreună. Mi s-a părut o fată ok până într-un punct. Vi se pare normal să ai un iubit acasă și să pleci cu un bărbat în apă, să stai trei ore? Fetele astea cred că au greșit emisiunea, sunt la jungla iubirii. (...) Noi ne-am dus la un reality show în care este vorba despre probe sportive, nu ne-am dus la jungla iubirii ca să ne combinăm. Să vă zic ce m-a deranjat pe mine pentru că nu a fost dat pe post. Iese domnișoara Laura din apă și eu i-am făcut o atenționare: vezi că ți se vede ceva, chiloții ei o luaseră razna. Și ea a spus atunci 'vai, cum îți permiți să mă jignești'. Asta a fost o atenționare de la femeie la femeie”, a declarat Andreea.

Bianca Giurcanu, sora Laurei Giurcanu, a avut o intervenție în emisiune unde și-a spus punctul de vedere cu privire la acțiunile surorii ei.

„Ideea este că s-a văzut foarte clar că Laura, chiar dacă a stat în apă cu TJ, a fost o distanță considerabilă între ei. În plus, Xonia a povestit că toți erau în apă la momentul acela, au ieșit ei mai devreme și au rămas Laura și TJ. Prietenul Laurei îl cunoaște și pe Radu Itu, îl cunoaște și pe TJ Miles, în cunoaște și pe Emil Rengle. Eu am vorbit cu el, nu are nici cea mai mică problemă”, a spus Bianca.

Andreea Tonciu, despre TJ Miles: Nu știu cine este

„M-a sunat prietena mea până să aflu echipa Faimoșilor și mi-a spus: Am aflat cu cine ești la Survivor. Cu cine? Cu TJ Miles. Zic, cu cine? Cu ce DJ? Că nu știam cine este acest TJ Miles. Am înțeles DJ...Nu știu cine este băiatul ăsta, nu știu ce îl recomandă să apară la televizor și știu că a greșit emisiunea, că el a venit la jungla iubirii și din prima zi, de pe avion, s-a văzut că a vrut să aibă o relație cu Xonia, după a vrut să aibă o relație cu Otilia și acum încearcă cu Laura. Deci băiatul a greșit emisiunea. Xonia era călare pe TJ, îi făcea masaj în fiecare seară”, a spus Andreea despre TJ Miles.

„Cătălin Zmărăndescu nu m-a deranjat cu absolut nimic, doar un singur lucru: sforăia foarte tare. Dar să știi că m-am bucurat că m-am gândit că dacă sforăie atât de tare poate sperie animalele și nu mai vine nimeni pe noi”, a spus Andreea Tonciu despre Cătălin Zmărăndescu.

„S-au făcut grupuri încă din prima zi. Eu nu pot numi Faimoșii o echipă. De ce nu ne-au luat și pe noi în apă? Nu m-am simțit marginalizată pentru că oricum nu aveam ce să discut cu ei, nu suntem pe aceeași lungime de undă. Exact Laura a relatat asta, că nu are ce să discute cu Andreea Tonciu sau cu Otilia. Le-a fost frică. Din prima zi în care am intrat în junglă au făcut cuibul de ciori și au spus: haideți să o dăm pe Tonciu afară. Pentru că Tonciu are public în România. Tonciu este iubită de români și nu are ce să caute aici. Hai să îi facem imaginea proastă. Au încercat să mă înjure, să se ia de mine, să mă atace, crezând că eu le voi plăti cu aceeași monedă, dar eu nu... Nu vreau să le mai dau valoare. Valoarea se face singură”, a mai declarat Andreea despre experiența Survivor.