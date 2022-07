VIDEO Adriana Bahmuțeanu s-a logodit cu iubitul ei la biserică. Se cunosc de doar trei luni

Adriana Bahmuțeanu a postat, pe contul ei de Facebook, un videoclip de la slujba de logodnă.

„Vă mulţumesc pentru miile de mesaje frumoase, pentru susţinere şi încurajări!!!

Este minunată fericirea pe care o trăim şi pe care o construim în fiecare zi, în aşa fel încât să dureze!!!

Le mulţumesc naşilor noştri Anamaria şi Adrian Ghila,prietenilor care ne-au susţinut şi copiilor noştri care au primit cu surpriză şi încântare această veste!!!

Să dea Dumnezeu să creştem în iubire şi armonie şi să fim fericiţi!!!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

„Nu a fost dragoste la prima vedere”

Logodnicul Adrianei Bahmuțeanu, George Steven, a povestit că cea care le-a făcut cunoștință a fost Carmen Harra. Cei doi se cunosc de două-trei luni.

”Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unei prietene comune, Carmen Harra, din California, pe care o cunosc de 14 ani.

Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că «It is the right thing», este un sentiment comun”, a declarat George Steven, potrivit cancan.ro.

