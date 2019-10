Veste cruntă primită de Beyonce. Tatăl ei a dezvăluit că suferă de cancer la sân

Sunt momente grele pentru familia vedetei pop Beyonce (38 de ani), potrivit jurnaliştilor spanioli. Tatăl artistei, Mathew Knowles, a dezvăluit într-un interviu care va fi difuzat miercuri pentru Michael Strahan, moderatorul emisiunii "Good Morning America", că suferă de cancer mamar, potrivit Agerpres.

Anunţul a fost făcut pe Twitter într-un videoclip de promovare a emisiunii: "Miercuri, @GMA: Mathew Knowles, tatăl lui Beyonce, va fi invitatul lui Michael Strahan şi va dezvălui lupta sa împotriva cancerului de sân".

.@GMA EXCLUSIVE: @MathewKnowles, the father of @Beyonce and @solangeknowles, sits down one-on-one with @michaelstrahan as he reveals his breast cancer diagnosis. https://t.co/zMRJ4O03lS pic.twitter.com/eaQz5yqHIv