Valentine’s Day 2022. Cele mai bune filme romantice de văzut cu persoana iubită

14 februarie este o zi dedicată iubirii și bucuriei care vine „la pachet” cu ea. Iar cinematografia este cu siguranță o industrie care a valorificat acest sentiment de fericire.

Iată ce filme de dragoste poți urmări alături de persoana iubită cu ocazia zilei de 14 februarie, marcată, bineînțeles, ca Valentine's Day.

Lista celor mai bune filme romantice de văzut de Valentine’s Day 2022



1. In the Mood for Love



Imnul lui Wong la agonia și extazul emoțiilor încrâncenate este un fel de continuare a filmului Days of Being Wild (Zilele sălbăticiei), modelat și marcat ca un valse triste. În Hong Kong, 1962, domnul Chow (Leung) și doamna Chan (Cheung) sunt vecini care descoperă că soții lor au o aventură. El găsește scuze pentru a petrece timp cu ea. Apoi se îndrăgostesc, dar (în afară de un moment de nesăbuință într-un hotel) își reprimă sentimentele. El fuge pentru a lucra ca jurnalist în Singapore; în 1966, acoperind vizita de stat a lui De Gaulle în Cambodgia, se află la Angkor Wat încercând să se elibereze de secretul care îi copleșește viața... Fiecare cadru încărcat al filmului pulsează cu contradicția centrală dintre represiune și abandon emoțional; formalismul și senzualitatea sunt inextricabile. Cele mai bune interpretări din carieră din partea ambilor protagoniști, Leung având un premiu la Cannes pentru "Cel mai bun actor".

2. Before Sunset

Blândă, sexy și - cel mai îmbucurător dintre toate - inteligentă, continuarea inspirată a filmului Before Sunrise (Înainte de răsăritul soarelui) din 1995, realizată de Richard Linklater, îi reunește pe Celine (Julie Delpy) cu Jesse (Ethan Hawke) pentru un singur amurg parizian, în roz, la nouă ani de la precedenta lor întâlnire.

3. Notting Hill

Ce se întâmplă când un star de cinema internațional întâlnește un proprietar de librărie din Londra? O fată, care stă în fața unui bărbat și îi cere să o iubească - sau cel puțin așa sună celebra replică. Julia Roberts și Hugh Grant sunt în cea mai bună formă de comedie romantică în acest film adorat de Richard Curtis, care este ajutat de o distribuție britanică puternică și de o coloană sonoră memorabilă.

4. Valentine’s Day

Produs și regizat de răspunsul american la britanicul Richard Curtis, omagiul adus de Gary Marshall marii zile romantice conține o distribuție stelară de la Hollywood, precum Jennifer Garner, Julia Roberts, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Patrick Dempsey, Bradley Cooper și Taylor Swift.

5. Romeo + Juliet (1996)

Romeo și Julieta de William Shakespeare este o tragedie romantică din 1996 regizată, coprodusă și co-scrisă de Baz Luhrmann. Este o adaptare modernizată a tragediei Romeo și Julieta a lui William Shakespeare. Filmul îi are ca protagoniști pe Leonardo DiCaprio și Claire Danes în rolurile principale ale celor doi adolescenți care se îndrăgostesc, în ciuda faptului că sunt membri ai unor familii dușmănoase. Este cea de-a treia versiune cinematografică majoră a piesei, după un film din 1936 și unul din 1968.

6. Crazy, Stupid, Love

Această comedie romantică spumoasă și amuzantă este un film pe care trebuie să îl vedeți neapărat în lista noastră de filme de Ziua Îndrăgostiților. Îi are în rolurile principale pe Steve Carrell din The Office US și pe actrița Julianne Moore, alături de Ryan Gosling și Emma Stone din La La Land. Aceasta din urmă recreează scena iconică a ascensorului din Dirty Dancing.

7. Dirty Dancing

Dirty Dancing este un film romantic emblematic despre maturitate, care l-a propulsat pe Patrick Swayze în lumina reflectoarelor și, fără îndoială, a dus la o creștere a numărului de înscrieri la cursuri de dans atunci când a fost lansat în 1987. O piesă care, în mod surprinzător, a trecut testul timpului - piesa câștigătoare a premiului Oscar (I've Had) the Time of my Life rămâne un cântec de nuntă preferat și astăzi.

8. P.S., I Love You

Un alt film lacrimogen care ocupă un loc fruntaș în list de filme de Ziua Îndrăgostiților este „P.S., te iubesc” și povestea dulce-amară de dragoste. A fost un rol de debutant pentru actorul scoțian Gerard Butler (care, în mod interesant, joacă un irlandez în film). În plus, Pheobe din "Friends" (alias Lisa Kudrow) este un plus binevenit în distribuția comediei romantice.

9. Pride and Prejudice

Romanul clasic al lui Jane Austen este unul dintre cele mai romantice din toate timpurile. Așa că, bineînțeles, adaptarea cinematografică este perfectă pentru a fi vizionată de Ziua Îndrăgostiților. Keira Knightley preia rolul protagonistei și eroinei Elizabeth Bennet. În timp ce Matthew MacFadyen îl abordează pe domnul Darcy - o sarcină fără îndoială dificilă pentru a călca pe urmele celebrului Colin Firth.

10. Serendipity

Această comedie romantică este un film fermecător, în care joacă o foarte tânără Kate Beckinsale. Există, de asemenea, cameo-uri grozave din partea lui Jeremy Piven de la Mr Selfridge și Aidan și Natasha de la Sex and the City (alias John Corbett și Bridget Moynahan). Și dacă asta nu este suficient pentru a vă cuceri, filmul se petrece într-un New York înzăpezit și uimitor în timpul Crăciunului.

11. One Day

Acesta este unul dintre acele filme de Ziua Îndrăgostiților care va intrista. Anne Hathaway ajută la aducerea la viață a best-sellerului lui David Nicholl's. Și, deși accentul ei scoțian uneori nu este perfect, interpretarea ei este, în rest, fără cusur.

12. Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Spre surprinderea sa, timidul Joel Barish este șocat să descopere că iubirea vieții sale, sclipitoarea Clementine, l-a șters din memoria ei. Pentru a o răsplăti cu aceeași monedă, sărmanul Joel își face curaj să se supună unei proceduri medicale nedureroase, dar complicate, pentru a face același lucru, fără să știe deloc că întunericul este o parte esențială a luminii. Acum, pe măsură ce amintirile urâte ale lui Joel, rănit și furios, despre Clementine se estompează treptat, lăsând loc unui vid negru fără suflet, brusc, el începe să se răzgândească, jucându-se cu ideea de a opri procesul ireversibil. În cele din urmă, oare ignoranța este cu adevărat fericire?

13. The Notebook

Este un film american de dragoste din 2004 regizat de Nick Cassavetes, cu Ryan Gosling și Rachel McAdams. Filmul este bazat pe romanul omonim scris de Nicholas Sparks. Filmul spune o poveste de dragoste și toate luptele pe are cei doi protagoniști le duc pentru a-și îndeplini visul de a fi împreună.

14. Pretty Woman

O poveste romantică de basm tratată la Hollywood. Pentru mulți fani ai comediei romantice, acesta este unul dintre cele mai bune filme de Ziua Îndrăgostiților, pe care să le puteți viziona în ziua cea mare. Julia Roberts a devenit un nume celebru după ce a jucat alături de favoritul ecranului, Richard Gere. Și se poate spune cu siguranță că vestimentația ei de film de invidiat (rochia roșie de la Operă!) a ajutat-o să devină vedeta care este astăzi.