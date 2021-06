Trupa VAMA revine la Arenele Romane. Primul concert cu public al trupei ]n 2021 va fi pe 29 iulie

Trupa VAMA revine la Arenele Romane după fix un an. Primul concert cu public al trupei în 2021 va fi pe 29 iulie, începând cu ora 21:00. Cât costă biletele și ce spune Tudor Chirilă despre revederea cu fanii VAMA.

Trupa VAMA susține primul concert cu public din acest an, joi, 29 iulie, la Arenele Romane din București, și celebrează astfel revenirea la normalitate. Formația va cânta live, de la ora 21:00, timp de două ore, în fața a 2.500 de fani. Este primul concert live al trupei susținut în fața unui public atât de numeros, aflat în fața scenei.

În aceeași seară, trupa va lansa două piese, moment pe care Tudor Chirilă îl consideră special.

„Nu am vrut să revenim live oricum, într-un concert banal, deși tentația este mare pentru că suntem disperați să privim de pe scenă oameni fără mască care să se bucure de muzica noastră. Așa că ni s-a părut o idee bună s-o facem în același loc ca anul trecut, ca un fel de victorie asupra acestei pandemii care ne-a bulversat pe toți. Mi-ar plăcea să știu că publicul prezent anul trecut care a însemnat pentru noi un sprijin moral greu de cuantificat va fi prezent în totalitate pe 29 iulie și că vor striga din public și eu am fost anul trecut”, a spus solistul.

Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet la următoarele prețuri:

Earlybird: 79 lei Acces General, 99 lei Golden Circle, în fața scenei

Presale: 89 lei Acces General, 109 lei Golden Circle, în fața scenei

La intrare: 120 lei Acces General și 150 lei Golden Circle, în fața scenei.

PRO TV Plus e partener media al concertului.

Accesul, permis doar fanilor vaccinați

Conform normelor în vigoare, evenimentul este disponibil doar pentru fanii vaccinați. Ei trebuie să vină cu certificatul de vaccinare printat. Accesul cu umbrele este interzis la eveniment.

Fanii care nu reușesc să ajungă la Arenele Romane, pot urmări concertul online, pe platforma vstage.ro, iar biletele pentru evenimentul transmis live pot fi găsite tot pe iabilet.ro.

În pandemie, VAMA a fost singura trupă din România care a cântat la Arenele Romane, pe 29 iulie 2020. Concertul din această vară vine la exact un an distanță de la acel show unic, care a adunat 350 de oameni care au purtat măști și au respectat măsurile de distanțare fizică. Acum formația revine în forță ca să înapoieze fanilor muzica live și deja celebrul show marca Vama și Chirilă.