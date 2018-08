Tudor Chirilă, cântec pentru diaspora. Mesajul din spatele melodiei În țara-n care m-am născut

Trupa Vama le face un cadou românilor care şi-au făcut o viaţă departe de casă. Tudor Chirilă şi colegii săi au lansat videoclipul piesei "În ţara în care m-am născut", o reinterpretare a cântecului lui Jean Moscopol.

Antrenorul de la Vocea României spune că ritmul duce către muzica disco a anilor '80, însă versurile vor însemna cu siguranţă ceva pentru cei ce trăiesc printre străini.

Trupa Vama a acceptat o provocare şi a transformat într-un cântec cu totul nou piesa "În ţara în care m-am născut", a lui Jean Moscopol, artist celebru în perioada interbelică. Moscopol era cunoscut pentru "Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seară" sau "Mână birjar", dar şi pentru versurile sale critice la adresa comuniştilor care s-au instalat la putere. Din cauza lor a şi părăsit România ca să se stabilească la New York.



Tudor Chirilă: "Am făcut cântecul şi am văzut că iese foarte bine, foarte diferit şi am orchestrat într-o zonă de anii disco, anii 80. După care ne-am dat seama că mesajul are o componentă foarte puternica şi emoţională şi vis-a-vis de diaspora şi de exil. Nouă ni s-a părut că e un cântec care are foarte mare actualitate pentru că vorbeşte despre o ţară care nu are 20 de milioane de români, ci probabil 15-16 milioane că românii tot pleacă."

Decorul a fost ales special pentru a recrea atmosfera anilor '80 - o casă de vară din centrul Bucureştiului care, din păcate, mai păstrează prea puţin din ce a fost cândva.

Tudor Chirilă:"E o întâmplare care vorbeşte despre cei care sunt plecaţi, mai puţin despre cei de aici. Vorbeşte despre cei din exil şi exilul e dureros. Cântecul are şi o valoare nostalgică foarte puternică, o valoare intrinsecă, duce cu gândul la muzica anilor '80, la disco, e mai mult decât doar un cântec politic."

Videoclipul poate fi vizionat pe canalul de youtube al trupei Vamă.

