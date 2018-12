Trupa bucureșteană de pop-rock Gramofone a lansat primul său videoclip: ”Mr. Government”

Gramofone

Trupa bucureșteană Gramofone a lansat primul său videoclip din carieră pentru cel mai recent single, “Mr. Government”.

Noul single este o reorchestrare și reinterpretare a piesei “Goodbye, Mr. President” inclusă pe albumul de debut, “Confessions from the Belly of the Beast”, însă la compoziția noii versiuni au contribuit toți membrii actuali ai trupei.

Discul a apărut la începutul acestui an în magazinele digitale, dar și în format fizic, împreună cu revista Sunete.

Videoclipul este o poartă către un univers distopic în care fiecare mișcare este urmărită, controlată, ușor agresată, iar tot ce ne înconjoară, de exemplu, în materie de entertainment, se află sub incidența uniformității dictate de Mr. Government - spun membrii trupei.

Povestea clipului are parte de un dublu ”plot twist” spre final, semn că roata se poate întoarce de mai multe ori.

Mesajul piesei se încadrează în discursul muzical reprezentat de albumul “Confessions from the Belly of the Beast” care pune sub lupă aspecte universale ale societății moderne, inspirate din realitatea prezentă, dar și dintr-un viitor sumbru, aparținând mai mult sau mai puțin domeniului SF.

“Mr. Government” este un personaj cu valențe simbolice, iar cheia descifrării sale o deține fiecare ascultător în parte.

Videoclipul a fost vizionat pentru prima dată pe 21 noiembrie în clubul Quantic din Capitală, unde Gramofone a susținut un concert, alături de invitații speciali de la Deja Who.

Gramofone este o trupă bucureșteană de pop/rock al cărei sound s-a născut la intersecția unor influențe diversificate - de la classic rock și blues (Led Zeppelin, The Doors) la funk (The Meters, James Brown) și abordări conceptuale inspirate de Pink Floyd și The Beatles.

Formatia a fost selectată anul acesta de către un juriu internațional format din oameni-cheie implicați în evenimente ca Exit, Madcool Festival, Sziget sau Wacken Open Air să participe la showcase-ul East European Music Conference de la Sibiu, care a marcat și deschiderea Biroului de Export Muzical Românesc.

De asemenea, Gramofone au fost prezenți și în line up-ul showcase-ului celei mai longevive conferinte de la noi despre industrie muzicala – Mastering the Music Business.

Gramofone înseamnă:

- Andrei Mardar (voce)

- Tibi Ionescu (bass)

- Cristi Nicoara (tobe)

- Vlad Dumitrescu (chitara)

- Paul Drăgușin (clape)

Gramofone online:

- Google Music

- Deezer

- iTunes

- Spotify

- Tidal

- Amazon Music

- Zonga

Pentru ultimele noutăți, puteți accesa www.gramofone.rocks

