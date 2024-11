Tony Todd, actorul legendar pentru filmele sale de groază, a murit. Câți ani avea ”Candyman”

Actorul american Tony Todd a murit miercuri seară la domiciliul său din Los Angeles, scrie BBC. Todd a jucat rolul personajului principal al seriei de groază care a înfățișat personajul fantomatic Candyman, cu un cârlig în loc de mână, invocat dacă-i rosteai numele de cinci ori în fața unei oglinzi.

Tony Todd a continuat rolul lui Candyman din primul film în 1992, prin continuările din 1995 și 1999 și a reluat apoi rolul în 2021, pentru un al patrulea film, care servește ca o continuare directă a originalului.

De-a lungul carierei sale de 40 de ani, Tony Todd a jucat și în sute de alte filme, producții de scenă și drame de televiziune, inclusiv roluri în ”Transformers” și ”Final Destination”, filme care s-au bucurat de un uriaș succes.

IMAGO

În ”Candyman”, personajul titular al lui Todd este fantoma artistului Daniel Robitaille, un bărbat de culoare care a fost linșat în secolul al XIX-lea.

Filmul din 1992 îl vede pe personajul lui Tony Todd chemat accidental în lumea reală de un student absolvent din Chicago, intrigat de legenda urbană a lui Candyman, declanșând astfel un lanț de evenimente criminale.

Plătit cu 1.000 de dolari pentru fiecare înțepătură de albină, în ”Candyman”

Vorbind pentru The Guardian în 2019, Todd și-a amintit de celebra scenă a filmului care îl vede pe Candyman plin de albine, timp în care a fost înțepat de 23 de ori și se pare că a fost plătit cu un bonus de 1.000 de dolari pentru fiecare înțepătură. „Tot ceea ce merită făcut trebuie să implice un fel de durere”, a remarcat el.

Despre personajul său Candyman, el a mai spus în același interviu: „Am făcut 200 de filme, acesta este cel care rămâne în mintea oamenilor. Afectează oamenii de toate rasele. L-am folosit ca instrument introductiv în munca de intervenție a bandelor. Ce te sperie? Ce lucruri oribile ai trăit?”.

Aducându-i un omagiu, actrița Virginia Madsen, care a jucat rolul elevului Helen Lyle în ”Candyman”, a spus că Tony Todd „este un înger acum. Așa cum a fost în viață”. Ea l-a numit un „om cu adevărat poetic”, cu „o cunoaștere profundă a artelor”.

„Îmi va fi atât de dor de el și sper că mă bântuie din când în când”, a adăugat ea: ”Dar nu-l voi chema în oglindă!”.

Unul dintre primele sale roluri a fost în celebra dramă de război ”Platoon”

Continuarea filmului original – ”Candyman: Farewell to the Flesh” - se desfășoară trei ani mai târziu, și îl prezintă pe personajul emblematic al lui Todd aparând din nou în New Orleans, pentru a întâlni un descendent al fiicei sale.

Al treilea film – ”Candyman: Day of the Dead” - a fost lansat în 1999, dar acțiunea avea loc în 2020, Los Angeles.

Tony Todd și alții din filmul din 1992 și-au reluat rolurile și în producția din 2021. În 2020, Todd a numit acea versiune „genială”, creditând regizoarea filmului, Nia DaCosta, drept „un fan al groazei corporale”.

Ca parte a omagiului ei, Madsen a lăudat „cadoul” pe care co-scenariul filmului Jordan Peele i l-a oferit ei și lui Todd de a „ne lăsa să trăim din nou ca iubiți”.

Înainte de ”Candyman”, unul dintre primele roluri ale lui Todd în film a fost în 1986 ca sergentul Warren, în drama de război ”Platoon”.

