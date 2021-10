Tom Cruise, de nerecunoscut. Oamenii s-au întrebat ce s-a întâmplat cu fața actorului. VIDEO

Pe Internet au apărut mai multe mesaje clipuri și imagini cu actorul în timp ce zâmbea și saluta fanii, la meci. Fața lui pare mult mai umflată decât în mod normal, conform Page Six.

Un fan a transmis o întrebare pe Twitter și i-a dat tag actorului. "Tom Cruise, ce ai făcut cu fața ta superbă? Am fost atat de dezamăgit când te-am văzut în tribune", a spus acesta.

Alții s-au întrebat dacă nu cumva actorul are vreo reacție alergică.

O persoană a spus că nu îl place în mod deosebit pe Tom Cruise, dar că nu îi suportă nici pe cei care se iau de aspectul fizic al cuiva, punctând că este normal ca oamenii să se îngrașe sau să slăbească.

NEW#TomCruise at a Baseball Game between San Francisco Giants and the Los Angeles Dodgers in San Francisco. He was there with his Son Connor. pic.twitter.com/NoDZ3FtaHh