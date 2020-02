Toată lumea a confundat-o cu Meghan Markle. Cum arată sosia ducesei de Sussex

O femeie din Statele Unite care a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare i-a șocat pe fanii ducesei de Sussex, Meghan Markle, datorită asemănării izbitoare.

Akeisha Land, în vârstă de 39 de ani, a povestit cum este oprită pe stradă în mod constant, fiind confundată cu ducesa de Sussex, scrie The Sun.

„Mă opresc pe stradă oameni pe care nu îi cunosc începând să-mi spună: „Ți-a mai zis cineva că semeni cu...?”. De fiecare dată am începeam să râd până să termine ce aveau de spus, pentru că știam exact ce urmează să spună. Am auzit asta de atâtea ori, mai ales de când am părul drept. Chiar și familia mea îmi spune că arăt ca ea și chiar dacă nu mie nu mi se pare că semănăm, îl iau ca pe un compliment”, a mai spus ea.

În urma viralizării fotografiilor, Land a strâns aproape 200.000 de urmăritori pe Instagram.

