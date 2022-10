Tina Turner, transformată în păpușă Barbie pentru celebrarea a 40 de ani de la lansarea „What's love got to do with it”

Vrea să celebreze astfel 40 de ani de la lansarea unui hit legendar: "What's Love Got to Do with It".

Simbolul ales, păpușa Barbie, poartă o rochie mini, neagră, asortată cu o jachetă de blugi, inspirate de ținuta artistei în videoclip. Coafura este inconfundabilă.

Câștigătoare a mai multor premii Grammy și inclusă în Rock & Roll Hall of Fame, cântăreața se poate lăuda cu o viață plină de evenimente și performanțe memorabile.

Tina Turner și-a ecranizat povestea în filmul cu același nume ca hitul celebrat acum: "What's Love Got To Do With It". Pelicula a fost lansată în 1993.

