Tiffany, fiica cea mică a lui Donald Trump, va deveni mamă pentru prima oară. Cum a făcut fostul președinte marele anunț

Un purtător de cuvânt al lui Tiffany a confirmat pentru ”HOLA! SUA” că fiica în vârstă de 30 de ani a celui de-al 45-lea președinte al Statelor Unite este însărcinată. Bebelușul va fi al unsprezecelea nepot al fostului președinte Donald Trump.

Candidatul republican la președinție, în vârstă de 78 de ani, a declarat entuziasmat că Tiffany este o „tânără excepțională” și că „o să aibă un copil. Deci, asta e frumos.”

Tiffany, fiica pe care Donald Trump o are cu fosta soție, Marla Maples, nu a făcut încă niciun anunț public pe această temă.

Tânăra în vârstă de 30 de ani și Boulos, în vârstă de 27 de ani, sunt împreună din 2018, cei doi cunoscându-se la Londra. Tiffany și Michael s-au căsătorit în noiembrie 2022, în cadrul unei ceremonii fastuoase care a avut loc în Florida.

Cuplul a spus „Da” la resortul Mar-a-Lago al lui Donald, după ce tatăl ei a condus-o la altar. Sora ei mai mare, Ivanka Trump, a fost una dintre domnișoarele de onoare. Ivanka a participat la nuntă împreună cu soțul său, Jared Kushner, și cei trei copii ai lor: Arabella, în vârstă de 13 ani, Joseph Frederick, în vârstă de 11 ani, și Theodore James, în vârstă de 8 ani.

Pe lângă copiii Ivankăi, Donald Trump are și alți nepoți de la fiii săi, Donald Trump Jr. și Eric Trump. Donald Jr. are împreună cu fosta sa soție, Vanessa Trump, două fiice: Kai, de 17 ani, și Chloe, de 10 ani, și doi fii, Tristan, de 13 ani, și Spencer, de 12 ani. Eric are un fiu de 7 ani, care îi poartă numele, și o fiică de 5 ani, Carolina, ambii împreună cu soția sa, Lara Trump.

