Theo Rose și Horia Brenciu, în lacrimi la Vocea României. Irina s-a emoționat și ea. VIDEO

Primul care a urcat pe scenă a fost Leon Mureșan, care a interpretat piesa ”I Can't Dance”, fiind urmat de Alexandra Sîrgi, cu melodia ”Bang Bang”. Ultima prestație a fost a lui Marinică Burcea, care a cântat melodia ”The Show Must Go On”, lăsându-I în lacrimi pe Theo și pe Horia. Irina s-a emoționat și ea, lăcrimând alături de ei.

Theo Rose și Horia Brenciu au izbucnit în lacrimi atunci când au trebuit să i se adreseze lui Marinică.

Pro TV

„Îmi place mult de tine, mult! Tu habar nu ai câte poți să faci în viața asta și sunt convinsă că, dacă aici nu te-ai descurcat tot timpul la nivelul maxim la care te-ai putea descurca, e pentru că tu, până acum, nu ai fost obișnuit să speri la foarte mult, dar eu cred că, de azi înainte, ar trebui să înveți!”, a spus Theo.

Horia Brenciu: „Toți trei v-ați descurcat senzațional! Marinică, dragă, tu ești băiatul nostru. Vei fi mereu băiatul nostru”.

Theo Rose și Horia Brenciu au ales să meargă, în etapa live-urilor, cu Alexandra Sîrghi.

Vezi momentul integral pe protv.ro.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 24-11-2023 21:43