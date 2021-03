Tentativă de jaf la locuința Andreei Marin din Voluntari. Ce i-a încurcat pe tâlhari

Polițiștii din Ilfov caută mai mulți indivizi suspectați că au vrut să spargă locuința din Voluntari a Andreei Marin. Cunoscuta realizatoare TV a mai fost victima tâlharilor în trecut și pare să fi învățat din experiență.

Sistemele de securitate la care a apelat după episodul din 2015, au scăpat-o de neplăceri. În plus, și firma de paza s-a mișcat rapid, iar hoții au fost puși pe fugă.

Andreea Marin nu era acasă atunci când hoții au forțat accesul în locuința ei din Voluntari. S-a întâmplat sâmbătă, după lăsarea întunericului. Indivizii au sărit gardul și au tras de uși. Imediat, s-a activat sistemul de alarmă.

Andreea Marin: "Firma de securitate a sosit la faţa locului, la fel şi poliţia și cineva apropiat, nu au avut nici prea mult timp la dispoziție."

Camerele de supraveghere ale complexului imobiliar, gardurile înalte, dar și sistemele de securitate de la geamuri și uşi au împiedicat de data asta hoții să între în casa Andreei Marin. În plus, firma de securitate a ajuns repede, iar spărgătorii au fugit.

În 2015, hoţii au reuşit să-i pătrundă în locuință escaladând un gard din spatele casei, printr-o zonă nesupravegheată. Alarma nu era activată, așa că au operat în linişte. Nu au reuşit să ia prea multe din locuinţa realizatoarei TV: nu ține bunuri sau bijuterii de valoare, în casă. Neplăcuta experienţa de acum 6 ani a fost o lecție pentru Andreea Marin, care a învățat să își protejeze mai bine proprietatea.

Andreea Marin: "Am schimbat sistemul de securitate, am trecut recent și prin renovare schimbând ferestrele şi ușile cu unele performante, securizate. În plus, acești hoți, chiar dacă ar intra în clădire, sincer ar fi dezamăgiți, noi avem un principiu: nu ținem în casă obiecte de valoare mare, gen bijuterii valoroase, nici bani cash."

Atunci, tâlharii au fost prinși și încarcerați. În cazul de față, autoritățile au deschis un dosar penal pentru tentativa de furt calificat.

Anne-Marie Ciolcă, purtător de cuvânt al poliţiei din judeţul Ilfov: "La fața locului s-au deplasat de îndată polițiștii orașului Voluntari pentru efectuarea de cercetări specifice. În prezent se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la infracțiunea de furt calificat."

Deocamdată, cei care au încercat să jefuiască locuința Andreei Marin nu au fost găsiți.