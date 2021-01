Take That, fosta formație a lui Robbie Williams, s-ar putea reuni în formula ”de aur”

Muzicianul Gary Barlow crede că Take That - celebra formație a anilor 90, din care a făcut parte el și Robbie Williams - se va reuni din nou, cu toți cei cinci membri originali.

Trupa a rămas doar cu 3 membri în 2014, când Robbie Williams și Jason Orange au renunțat definitiv la Take That.

Întrebat despre perspectiva reunirii celor cinci, Gary Barlow, care a împlinit recent 50 de ani, a spus, potrivit Mirror:

”Cred că o vor face, așa cred. Asta înseamnă să fii într-o trupă. Nu știi ce se va întâmpla de la înregistrare la înregistrare și este minunat. Iar Take That este un loc foarte sigur. Este un mediu minunat. Se simte ca un refugiu. Este un loc în care să te întorci după ce te-ai jucat puțin și a venit timpul să te întoarci acasă.”

Gary, Mark Owen (48 de ani), Jason (50 de ani), Robbie (46 de ani), și Howard Donald au format trupa Take That în 1990.

Robbie a renunțat la trupă în 1995, iar cei patru membri rămași au continuat cu turneul mondial și au lansat un ultim single, ”How Deep Is Your Love”, înainte de a se despărți în 2016.

După filmarea documentarului Take That: For The Record în 2005, Take That s-a refăcut fără Robbie, iar în 2010 a înregistrat albumul Progress.

Deși a renunțat după ce a devenit tată pentru a doua oară, Robbie a cântat ocazional cu Take That, precum și în mai anul trecut, ca parte a unui concert virtual pentru concertul Meerkat Music din 2020, unde Mark, Howard, Gary și Robbie au cântat de acasă, din cauza pandemiei de Covid-19.