Surpriză la Survivor România. Kamara este noul concurent care a intrat direct în exil

Andreea Moromete și Ionuț Iftimoaie sunt primele persoane care fac cunoștință cu cei mai noi concurenți ai emisiunii.

Kamara și Alexandra Ciomag au ajuns direct în exil.

Kamara: „Dacă aș ști deja ce urmează, n-ar mai avea farmec. E ca în viață. Sunt Kamara! Mă cunoașteți din trupa Alb Negru. Am venit la Survivor pentru băiatul meu, Leon, în primă instanță. Pentru mine mai puțin”.

Alexandra Ciomag: „Numele meu este Alexandra Georgiana Ciomag, am 20 de ani, cred că sunt mezina echipei. Am venit la Survivor ca să îmi depășesc limitele și să am parte de cea mai frumoasă experiență de viață și, de ce nu, să câștig”.

12 Faimoși și 12 Războinici au pornit în urmă cu o săptămână în cea mai mare provocare a vieții lor într-un show în care limitele trebuie să fie depășite, iar condițiile sunt din ce în ce mai dificile.

Au considerat că pot face față oricărei schimbări, însă au realizat că nici măcar nu se puteau gândi la ceea ce a urmat. Exil, 2 concurenți în afara competiției și vestea că va urma o săptămână și mai dură! Este Survivor România și revine în această seară cu un episod ce nu trebuie ratat.

De la ora 20:00, la PRO TV și pe VOYO, Daniel Pavel dă startul celei de-a doua săptămâni a show-ului fenomen! Iar telespectatorii vor avea parte de unele dintre cele mai mari surprize de până la acest moment.

Dacă miercuri seara au aflat că Ionuț Iftimoaie, din tabăra Faimoșilor și Andreea Moromete, din cea a Războinicilor, au fost trimiși în Exil prin vot de căre ai lor colegi, se pare că în doar câteva ore vom afla ce i-a așteptat acolo! Într-un mediu în care condițiile sunt deja mai grele ca niciodată, fără acoperiș deasupra capului, fără alți colegi care să le fie aproape, Ionuț și Andreea vor avea parte de o serie de premiere!

Ce îi așteaptă pe cei doi și cum se vor desfășura evenimentele, cei de acasă vor afla în această seară. Cum vor reacționa aceștia, dar și ce alte vești urmează să le mai dea Daniel Pavel, rămâne de descoperit.

Exil. Lupte pe traseu. Consiliu. O ediție ce are din toate. O ediție care va arăta că fiecare zi este tot mai șocantă în competiția care schimbă percepții, caractere, dar care mai ales arată că orice este posibil atunci când lupți până la capăt.

Dată publicare: 15-01-2023 20:09