Maria Constantin a fost eliminată de la Survivor România 2023. Un concurent a anunțat că părăsește competiția | VIDEO

"A fost o experiență Wow pentru mine. Cred că am învățat câte ceva de la fiecare coleg de-al meu în parte. Sunt fericită că am avut parte de o astfel de o experiență. De asemenea, cred că mi-am demonstrat suficient de multe lucruri chiar și într-o săptămână. Ceea ce nu știu oamenii de acasă e că aici parcă timpul trece mult mai greu. Mă bucur că poate am fost de folos cu ceva. Asta este, mă duc acasă, la familie", a spus Maria Constantin după ce a aflat că trebuie să plece acasă.

În momentul în care domnul Dan a anunțat decizia celor de acasă, Vica Blochina a început să plângă. Fostei balerine i-au dat lacrimile și în prima zi de concurs.

La scurt timp după ce Maria Constantin a fost eliminată, Gheboasă a anunțat că părăsește concursul. "De bună voie și nesilit de nimeni, părăsesc această emisiune", a spus Războinicul în consiliul de eliminare.

"Îmi respect foarte mult publicul, știu că mă iubesc și că d-asta m-au votat, doar că această emisiune nu este pentru mine. A fost o greșeală să decid că trebuie să vin aici", a mai afirmat acesta.

Astfel, în echipa Faimoșilor au mai rămas: Ada Dumitru, Bianca Patrichi, Carmen Grebenișan, DOC, Ionuț Iftimoaie, Jorge, Remus Boroiu, Sebastian Dobrincu, Ștefania Stănilă și Vica Blochina.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 11-01-2023 23:05