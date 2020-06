Surpriză în comunitatea LGBT. SpongeBob Pantaloni Pătrați este gay

Potrivit TMZ, Nickelodeon a anunțat duminică într-un mesaj pe Twitter, dar fără să o spună în mod direct, faptul că SpongeBob este parte a comunității LGBT:

”Sărbătorim #Pride cu comunitatea LGBT și aliații săi în această lună, precum și în fiecare lună” - a fost mesajul postat pe rețeaua de socializare, alături de un curcubeu, care este simbolul diversității sexuale.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month ???? ⁣

(????: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h