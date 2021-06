Supergrupul american de rock Foreigner revine la București. Concert la Arenele Romane în 2022

Supergrupul american Foreigner revine în România, duminică, 29 mai 2022, la Arenele Române din București, în aer liber!

Primele 200 de bilete au preț earlybird și se pun în vânzare în 2 iulie la ora 10:30.

Foreigner se numără printre cele mai populare și longevive formații de rock din lume, chiar dacă au mai avut momente de pauză. În cei peste 40 de ani, de activitate, bazele formației fiind puse în 1976 de către Mick Jones, au avut 10 materiale discografice care au primit multiple Discuri de Platină, vânzând în total peste 80 de milioane de albume în toată lumea.

Printre piesele de marca semnate Foreigner se află 'Cold As Ice', 'Feels Like the First Time', 'Say You Will' și bineînțeles hit-ul care a ajuns pe prima poziție în topuri din întreagă lumea 'I Want To Know What Love Is'.

Vânzările Foreigner au ajuns în celebrul Top 40 Bussines Insider Best Selling Music Artists of All Time înaintea unor artiști sau formații precum Bob Dylan, Prince, Queen, Bon Jovi sau Def Leppard.

Foreigner rămân un nume etalon al scenei muzicale internaționale, un grup care a influențat zeci de artiști și care cu siguranță va continuă să facă acest lucru.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzică, IQ BOX, Uman și pe terminalele Selfpay.

Biletele au următoarele prețuri:

- VIP (cu loc) - 319 lei earlybird (primele 200), 349 lei în presale și 370 lei la intrare

- Teren (fără loc, în fața scenei) - 229 lei earlybird (primele 200), 259 în presale și 280 la intrare

- Acces General (cu loc) - 139 lei earlybird (primele 200), 159 în presale și 180 lei la intrare

Pentru biletele "cu loc" accesul se face doar prin parc prin lateralele arenei.

Pentru biletele de pe Teren accesul se face pe la porțile de jos din parc ale Arenelor Române.

Biletele oferă participanților acces doar în categoriile în care și-au cumpărat bilet.

La prețul tuturor biletelor comandate în earlybird și presale se adaugă comisionul de emitere bilet de 10 lei.

Copiii sub 2 ani au acces gratuit doar în zona Teren (nu și pe scaune) și însoțiți de un adult posesor de bilet valabil.

Organizatorii vor oferi un program detaliat cu câteva săptămâni înainte de concert. Accesul cu umbrele este interzis.

Detalii și pe pagina de Facebook a evenimentului.