Solistul trupei „The Motans” a dispărut de pe scenă, la Vaslui: „Poate am fost grosolan, chiar vreau să-mi cer scuze”

Concertul trupei „The Motans” din Vaslui i-a dezamăgit pe unii dintre fani, dar nu din pricina interpretării. Solistul a dispărut de pe scenă, iar fanii n-au mai avut ocazia să-și facă selfie și să-i ceară autografe.

Denis Roabeș și-a cerut scuze după incident.

„The Motans” au susținut un concert în Vaslui vineri seară, cu ocazia Zilelor Culturale ale municipiului. Imediat după concert, solistul a plecat în mod neașteptat de pe scenă, gest neobișnuit pentru artiștii care oferă bis-uri iar apoi se întâlnesc cu fanii, în culise. Solistul Denis Roabeș a vrut să-și explice gestul, pentru publicația locală ”Vremea Nouă”, cerându-și scuze.

Solistul trupei The Motans a spus că la mijloc s-ar fi aflat o problemă „de comunicare” și o urgență.



„Vreau să-mi cer scuze pentru că am avut o urgență. După 15 minute am ieșit să facem poze și toate cele. Îmi cer scuze. M-am dus în grabă. Nici eu nu am stat să explic situația. Poate am fost grosolan, chiar vreau să-mi cer scuze. Poate a fost puțin ciudat. Am ținut până în călcâie să explic ce s-a întâmplat. După ce am ieșit am văzut că nu au rămas foarte mulți oameni. Am trimis pe cineva să meargă să zică oamenilor că revin, să aștepte puțin, că vreau să facem poze cu oamenii, nu era nici o problemă. Nu știu ce s-a întâmplat, a fost ciudat. Vreau să mulțumesc pentru tot, m-am simțit foarte fain pe scenă. A fost prima oara când am venit în Vaslui ca artist. Publicul a fost foarte mișto, sincer. Dat fiind faptul că a fost pe scaune, energia a fost puțin altfel. Dar am reușit să îi ridicăm. și la Irina a fost foarte frumos. Chiar mi-a plăcut mult. Am văzut reacțiile copilașilor care dansau, a fost super. Azi avem concert la Brașov și am plecat deja, din păcate. Avem programul cam încărcat. În zona Vasluiului sunt locuri foarte faine de vizitat. Chiar țin demult să merg cu băieții să vizităm zona. Din păcate am fost pe grabă”, a declarat artistul.