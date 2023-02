Solistul Aerosmith, Steven Tyler, este acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore. Faptele ar fi fost comise în anii 1970

Faptele pretinse de reclamantă, Julia Misley, datează din anii 1970, când aceasta avea 16 ani.

Julia Misley (anterior Julia Holcomb) îl acuză pe solistul formaţiei Aerosmith de agresiune sexuală, dar şi că a forţat-o să facă avort. În plângerea ei, femeia acum în vârstă de 65 de ani, susţine că Steven Tyler şi-a folosit notorietatea pentru a o „manipula, exploata şi ataca sexual” în timpul relaţiei lor de trei ani.

În prima plângere depusă în decembrie, numele lui Steven Tyler nu a fost menţionat. Totuşi, acolo au fost citate pasaje din memoriile cântăreţului, „Does the Noise in My Head Bother You?”.

Steven Tyler a cunoscut-o pe tânără în 1973 la un concert Aerosmith din Oregon.

Julia Misley susţine că a rămas însărcinată cu artistul pe când avea 17 ani şi că el ar fi convins-o să avorteze. După ce a fost supusă operaţiei, s-ar fi întors în Portland.

S-a căsătorit şi a lăsat în urmă acea experienţă, până la publicarea cărţii lui Steven Tyler în 2011, care a descris relaţia lor ca fiind „romantică”. Fapt pe care ea îl neagă.

„Vreau ca această acţiune în justiţie să expună o industrie care protejează celebrităţile care sunt, de asemenea, abuzatoare, şi să tragă la răspundere o industrie care a exploatat şi a tolerat ani de zile să fiu exploatată la fel ca alte persoane naive şi vulnerabile”, a spus Julia Misley în plângere. „Sunt recunoscătoare pentru această oportunitate de a fi auzită în sfârşit”.

