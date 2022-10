Rock și blues la București. S-au pus în vânzare biletele de o zi pentru Urban Blues Fest Autumn Edition

Iubitorii de blues din Bucureşti pot achiziţiona şi bilete de o zi pentru ” Urban Blues Fest – Autumn Edition” , singurul de profil din București. Evenimentul are loc în perioada 14-16 octombrie 2022 la The Pub Universităţii.

Formațiile și artiștii considerați cap de afiș la acest festival sunt Gianluca D’Alessio (Italia), Ride On Band (Bucureşti) şi Burning Blues Band (Timişoara).

Acestora li se alătură mulţi alţi artişti de valoare, în trei seri cu tematică individuală: seara de vineri va fi ”fusion”, sâmbăta va reveni ”blues-ului”, iar duminică scena va aparţine ”chitariştilor virtuoşi”.

Programul Urban Blues Fest- Autumn Edition 2022

Vineri, 14 octombrie 2022 – Fusion day

Ora 18. Lansare carte: Între Phoenix și Le Corbusier – Costin Petrescu în dialog cu Nelu Stratone

Ora 19. Green Ties (Bucureşti)

Ora 20. The Groovy Bastards (Bucureşti)

0ra 21. Gianluca D’Alessio (Italia)

Sâmbătă, 15 octombrie 2022 – Blues connection

Ora 18. Lansare album Nu mă cunoşti & Miniconcert Dan Chebac & Gianluca D’ Alessio Band

Ora 19. Soul Serenade special guest Hanno Hoefer (Râşnov & Bucureşti)

Ora 20. Black River Blues Band (Satu Mare)

0ra 21. Ride On Band (Bucureşti) (Lansare album Think – CD şi vinyl)

The Pub Music Marketplace: târg de vinyluri de la ora 12 la 19 pe terasele The Pub Universităţii

Duminică, 16 octombrie 2022 – Guitar night

Ora 18. Prezentare chitare Criman – întrebări/exemplificări

Ora 19. Southerman Robbie (Bucureşti)

Ora 20. Baldovin Blues Band guest Adrian „Geagea” Mariaș & special guest Rareş Totu (Bucureşti)

0ra 21. Burning Blues Band (Timişoara)

Biletele pot fi achiziționate online din rețeaua ambilet.ro și de la fața locului.

”Urban Blues Fest – Autumn Edition” este un proiect marca artasunetelor.ro.

Sursa: Pro TV Dată publicare: 04-10-2022 17:22