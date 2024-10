Shakira îl atacă, din nou, pe Gerard Pique, după fostul fotbalist a „rupt” tăcerea cu privire la despărțirea lor

Shakira și Gerard Pique s-au despărțit după 12 ani de relație, în urma infidelității fostului fotbalist al Barcelonei. Acesta se află într-o relație cu Clara Chia, în vârstă de 25 de ani, tânăra cu care a și înșelat-o pe cântăreața columbiană.

De la separare, Pique a vorbit extrem de rar despre fosta parteneră care i-a dăruit doi copii: pe Milan, de 11 ani, și pe Sasha, de 9 ani.

Într-un interviu pentru CNN Spania, Gerard Pique a spus că se simte „fericit și privilegiat”, semn că lucrurile îi merg bine în relația cu Clara Chia.

Ulterior, Shakira a ținut să îi dea și un răspuns fostului partener, menționând că este pregătită să facă și mai multe albume, probabil tot despre momentul în care i-a fost infidel.

„Dragostea m-a dezamăgit. Este inevitabil, dar, pentru moment, mi-am pierdut încrederea în ceilalți. Procesul de vindecare este lung. Voi mai face câteva albume", a declarat Shakira, potrivit Hola.



Muzica a devenit cea mai bună modalitate de a depăși despărțirea de tatăl copiilor ei, Milan și Sasha , și s-a materializat în cel de-al doisprezecelea album al său , „Las mujeres no lloran”.

Nu a fost ușor pentru Shakira să recunoască tot ceea ce simțea atunci când și-a scris albumul.

„Timp de multe luni după despărțirea mea am fost tăcută, încercând să-mi încep doliul, dar nu am putut începe cu adevărat să jelesc până când nu am început să scriu muzică. A fost modul meu de vindecare. Și continuă să fie”, a mai precizat artista.

