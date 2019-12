Serialul de animație care „a prezis viitorul” în repetate rânduri. Evenimentele anticipate

Serialul, care și-a început cel de-al 31-lea sezon pe 29 septembrie, s-a dovedit a fi un adevărat Nostradamus de-a lungul anilor, prezicând cu exactitate numeroase întâmplări politice și culturale, relatează FoxNews.

Iată o parte dintre acestea:

Washington Redskins va câștiga Super Bowl XXVI

1992, Sezonul 3, Episodul 14

Lisa prezice că Washington Redskins va câștiga Super Bowl, episodul fiind difuzat cu câteva zile înaintea celebrului meci.

Vor exista aplicații care să traducă plânsetele bebelușilor

1992, Sezonul 3, Episodul 2

Danny DeVito creează un instrument care traduce plânselete copiilor, la fel ca aplicația „Baby Cries Translator”, creată în 2016.

Roy Horn va fi atacat de un tigru

1993, sezonul 5, episodul 10

Un duo magic german vine la Springfield și are un număr cu doi tigrii lor albi într-o secvență similară cu ceea ce s-a întâmplat cu Roy Horn, din duo-ul magic Siegfried & Roy, în 2003.

11 septembrie 2001

1997, sezonul 9, episodul 1

Un bilet pentru autobuzul din New York de ce costa 9 dolari prezintă Turnurile Gemene în fundal, în imagine fiind inscripționat „New York 9 $ 11”, care a generat multe conspirații legate de 11 septembrie.

Donald Trump va fi președintele SUA

2000, sezonul 11

Lisa, care este președintele SUA, vorbește în acest episod despre bugetul moștenit de la fostul președinte Donald Trump.

