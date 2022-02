Semifinala Eurovision România 2022 a nemulțumit publicul. Juriul, criticat pe Facebook: ”Nu vă mai suport”

youtube.com

România va afla în 5 martie care este melodia cu care va concura la unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale de anul acesta, Eurovison 2022.

Sâmbătă a avut loc semifinala Eurovision România 2022, în urma căreia au fost selectate 10 piese pentru finala din 5 martie.

Este vorba despre următoarele melodii:

- Andrei Petruş: "Take me"

- Alex Parker & Bastien: "All this love"

- Cream, Minodora şi Diana Bucşă: "România mea"

- Petra: "Ireligios"

- Kyrie Mendel - "Hurricane"

- MOISE - "Guilty",

- Gabriel Basco - "One night"

- Vanu - "Never give up",

- Dora Gaitanovici - "Ana"

- WRS - "Llamame"

Juriul care a votat finaliştii selecţiei Eurovision România 2022 a fost format din Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur şi Adrian Romcescu.

Finala competiţiei naţionale va avea loc pe 5 martie, când va fi ales artistul care va reprezenta România la Eurovision 2022.

Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai.

Potrivit Agerpres, România va intra în concurs pe 12 mai, în partea a doua a semifinalei.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Publicul, nemulțumit de prestația juriului Eurovision România

La scurt timp după semifinala în care juriul format din Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur şi Adrian Romcescu a ales cele 10 piese care se vor lupta în finala din 5 martie, pe pagina de Facebook a concursului Eurovision România au început să apară comentariile celor nemulțumiți.

Cei mai mulți s-au arătat deranjați de atitudinea lui Cristian Faur, membru al juriului Eurovision România, la adresa formației E-An-Na, care a concurat cu o piesă rock pe ritmuri balcanice - ”Malere”.

Această piesă a provocat deja multe discuții pe rețelele de socializare, din cauza combinației dintre sunetele de acordeon, tipic balcanice, și riff-urile de rock.

De altfel, potrivit organizatorilor Eurovision România 2022, din aproape cei 50.000 de fani care și-au votat favoriții pe pagina de Facebook pentru calificarea în semifinală, piesa ”Malere” a trupei E-An-Na a obținut 10.124 de voturi, la mare distanța de următoarea clasată, Dora Gaitanovici cu piesa ”Ana”: 3218 de voturi.

”Nu știu să-l definesc. Ce e ăsta, kitch, parodie, protest, ce?” - a întrebat Cristi Faur după prestația LIVE a formației cu o piesă ”rock-balcanic”.

”E un rock balcanic” - îi răspunde cineva.

”Un rock balcanic? Dacă era o influență folclorică, așa, v-aș fi rugat să vă uitați la Petra, la Dora Gaitanovici, Cream și Minodora, la producția de acolo. Din punct de vedere artistic, mie nu mi-a plăcut. (...) Un fel de Ruslana, bunica bate toba foarte învechită, care nu se mai cântă la Eurovision. Gemetele voastre, însoțite repetitiv ... ăi, hăi.. obositoare. Foarte obositoare. Nu oferă nicio garanție la Eurovision. Succes, zero. În dorința de afirmare, colegul tău, săracul, intră într-un mix din ăla obosit de voce de piept (Faur încearcă să imite și scoate niște sunete răgușite, n. red.). Foarte urât. Ca și cum Gică Petrescu ar încerca să o imite pe Marina Voica, înțelegi? Ceva de genul ăla. Deci nu mi-a plăcut deloc. Nimic. O repetiție, un a mic care se repetă la infinit pe un ritm .. fără succes.” - a continuat Cristian Faur tirul de critici la adresa formației E-An-Na.

Comentariile publicului pe pagina oficiala de Facebook Eurovision România, după semifinala din weekend : ”Cristian Faur trebuie sa își ceară scuze”

- ”** din TVR, care e scopul "salvării" unor piese dacă acelaşi juriu le îngroapă în etapa următoare? Cine e dementul care a făcut acest regulament? Pentru cine e acest show unde părerea publicului nu valorează nimic? De ce detestați publicul, **? Care e rostul cheltuirii acestor bani?”

- ”Finală slabă de tot, nici o melodie memorabila, toate le uiți în secunda 2, asta dacă ai făcut efortul să le asculți până la capăt, ceea ce e îngrozitor de plictisitor... Ca de obicei, cei mai buni au rămas pe afară”.

- ”Retrageți România câțiva ani din concurs, oricum sunteți incompetenți şi ne produceți dureri de cap. Mai bine pauză decât atâta bătaie de joc.”

- ”Singura explicație pentru topul finaliștilor este că toți au fost aleși pe www.random.org”.

- ”5 oameni din România ȘI-au ales finaliștii.”

- ”Felicitări juriului si echipei Tvr pentru incompetența de care ați dat dovadă. Tot asa să o tineți.”

- ”Nu am crezut că voi vedea așa ceva. Am avut un șoc auzind și văzând jurizarea, mai ales limbajul președintelui juriului, cu pretenții de profesor universitar, care, fără nici un fel de jenă, a jignit unii artiști și a favorizat pe alții. Și eu am avut un artist preferat, anume Dora Gaitanovici. Și da, a intrat in finala dar, mi-ar fi plăcut să fie un spectacol adevărat in finala. Rușine juriului. Publicul si artistii merită scuze public pentru ce s-a întâmplat aseară!

A, apropo, pentru domnul președinte al juriului de "specialitate", care a garantat succes 0 în finala de la Torino pentru trupa E-An-Na, doresc sa va asigur ca aceștia au atins deja culmi înalte ale succesului, ajungand pe podiumul unuia dintre cele mai importante festivaluri de Rock/Metal din lume ( Wacken Open Air).”

- ”Rușine!Rușine!Rușine!Nu vă vrem!...retrageți -vă dragi concurenți publicul nu va vrea. Ați fost aleși prin ura și invidia unor mediocri.. Mergeți acasă! nu legitimați frauda! Nu reprezentați pe nimeni!”

- ”Draga Eurovision Romania, eu zic sa ne retragem din Eurovision Song Contest pentru simplul fapt ca am ajuns o Rușine și la acest concurs, de Selecție ce sa mai vorbim, un juriu fără ureche muzicală, critici spre concurenți fără pic de Rușine, iar Faur a fost cel mai penibil din tot juriul, nu credeam ca putem avea un juriu mai slab an de an, un nou an ratat si bani cheltuiți degeaba, unde ești tu Dane si selecțiile de alta data ? La anul dacă vreți, puneți pe cineva competent sa conducă selecția si fără nepotisme prin juriu, dacă nu, nu mai cheltuiți banii noștri pe asemenea măgărie Comunista si deplasata”.

- ”Pe lângă faptul ca au fost lăsate în semifinala piese care cu siguranță ne-ar fi asigurat un loc bun la Torino, atitudinea pe care juriul a avut-o față de mai mulți concurenți, mai ales în cazul celor de la E-an-na, lasă de dorit...”

- ”Nesimțitilor, faceți ceva și salvați selecția. Lăsați publicul sa mai aleaga 5 finaliști, exact că piesele salvate în semifinale.

Iar în finala vot televot 50%!”

- ”CRISTIAN FAUR trebuie sa își ceara scuze în mod public față de limbajul pe care le avut la adresa concurenților! A catalogat piesa celor de la e-an-na drept lipsa de cultura însă el a fost cel mai grosolan și lipsit de respect asta seara în comentariile sale!”

- ”Nu aș vota vreodata piesa celor de la E-an-na, însă m-a deranjat la culme atitudinea TVR față de acest concurent. Co-mu-niști!!! Pe față! Nici acum nu reușesc să percutez cu comentariile lui Faur, cu modul lui evident de a jigni. Eu nu-l mai vreau în juriu! În plus, pauza pusă imediat după momentul trupei, faza din camera verde în care, teoretic, ar fi trebuit să spună și ei mai mult, totul a fost autoritar, programat, impus, corupt. Nu se poate să nu existe o limită, până și pentru voi. Insistați, an de an, să mirosiți a naftalină. Nu vă mai suport și mi-e ciudă că organizați Eurovisionul. Sunteți otravă pură. Și n-ați face nimic să schimbați ceva. Oamenii vin și pleacă dar sistemul vostru se moștenește. Care-i explicația??? E ca bacteriile din spitalele din România!”

Nici Ozana Barabancea - o altă membră a juriului Eurovisoon România 2022 - nu a scăpat de criticile publicului, de data aceasta chiar pe pagina sa de Facebook:

- ”Aseară ati reușit să-și fiti de un penibil total, tot juriul!!! Rușine! V-ati descalificat, în grup, toți! Dacă mai aveam o brumă de respect ea s-a dus aseară! Nu sunteti decât niște semidocti smiorcaiti!”

- ”Lipsă totală de profesionalism, de la un capăt la altul: jurați, prezentatori, organizatori, tehnicieni, împreună cu toți cei care au pus umărul la realizarea acestui fiasco grandios, Eurovision România! Bravos, televiziune națională, bravos, specialiștilor! Halal să vă fie! Noapte bună!”

- ”De ce a trebuit să mai votăm dacă nu se ține cont???”

- ”V-ati bătut joc de noi pe banii nostri. Mi-e scarbă de ce ai ajuns”

Piesa ”Malere” a formației E-An-Na la semifinala Eurovision România 2022: